«Все живы, двое раненых, но ни шагу назад»: Отправившийся на передовую глава Читы Сапожников рассказал о боях и солдатском быте

Александр Сапожников.
Фото: Андрей Минаев
Об этом бывший глава столицы Забайкалья, ставший добровольцем, рассказал политическому обозревателю KP.RU Александру Гамову
В Четверг, 13 апреля, мне неожиданно позвонил давний Герой моих публикаций Александр Сапожников - тот самый, который прошёл две Чеченских войны, получил контузию, в последние годы был преуспевающим градоначальником. А с ноября 2022-го - на передовой, в зоне СВО.
Мы быстренько поздравили друг друга с Днём космонавтики, который отмечался 12 апреля, он меня - ещё с одной моей личной датой.
Ну, и конечно же, не могли пройти мимо Чистого Четверга: «Скоро Пасха Великая!»
А потом у нас состоялся такой вот разговор…
… - Александр Михайлович, дорогой! Скажите, как - вы, где сейчас находитесь? Связь с вами восстановилась наконец-то
- Да. Потому что наше подразделение вывели с передовой.
Сейчас мы уже подъезжаем к Ростову-на-Дону, я - в машине со своими боевыми товарищами, с бойцами.
- А конкретно - с кем?
- Двое якутов со мной, о которых я рассказывал в предыдущем интервью - Техас и Белый, и ещё мой земляк, тоже из Забайкальского края
А едем мы в отпуск!
- Да-а? Надолго?
- На три недели. Вот до Москвы доберёмся сейчас. Там на самолет - и домой.
- Все, слава Богу, живы-здоровы?
- Все живы.
Но есть раненые, сейчас - на лечении. Ну, конечно, бывает такое, ничего страшного.
Пожелаем им быстрого выздоровления.
- Это ваш боевой товарищ ранен?
- Да, наш офицер, мой дуг.
Вообще, у нас двое раненых - один в ногу, а второй в шею. Но все, слава Богу, хорошо, операции провели, ребята идут на выздоровление.
- Теперь понял, почему у Александра Сапожникова такой голос грустный. Я сначала подумал, что вы устали, а, оказывается, просто переживаете из-за своих ребят. Какие у них позывные, можете сказать?
- Да. Один у нас Беркут, второй Гремлин (Гримлин).
- А как обстановка на передовой? Ну, мы не имеем права рассказывать, где вы конкретно находились. Но… Как там?
- Обстановка стабильная, но все-таки, как говорится, они (ВСУ) тоже, случается, нас закидывают, бывает, затишье.
Но мы постоянно в боевой готовности, отпор даем и давать будем.
Поэтому - ни шагу назад, двигаемся только вперед.
- Вы в предыдущих интервью рассказывали, что готовы «разобрать» (так это - на вашем сленге) танки - немецкие - с крестами, которые могут появиться. Леопарды - опять-таки…
- Да. Пока не встречались.
У нас, по-моему, все военнослужащие непрошенных гостей ждут, и, если эти танки появятся, - будут захвачены в плен. Они нам не страшны.
- Значит, настроение у ваших однополчан, у сослуживцев приподнятое.
- Александр, вы можете сами услышать настроение ребят, они вам передадут…
(В трубке - голоса.)
«Как настроение?» - «Отличное!»
- А у тех, кто вместо вас на передовой?
- Молодцы. Боевое настроение у нас у всех всегда, переживаем друг за друга. Поэтому все хорошо.
- Что вы им пожелали, что вы им сказали, что вы передали?
- Беречь себя обязательно и быть очень внимательными.
- Это приказ такой, что ли?
- Это пожелание такое - по-боевому, по-товарищески.
- Что они сказали вам в ответ?
- Так точно!
- Как вы проведете отпуск?
- С семьей. Я очень соскучился по жене, дочери и по своему дому.
- Супруга уже знает, что - муж вот вот на побывку прибудет?
- Да. Будут встречать.
- А что они вам приготовят, вы можете уже сказать?
- Я заказал бузы (бурятское национальное блюдо, похожее на манты.- А.Г.) и блины.
Так что, в воскресенье, на Пасху, будем дома.
Хочу обязательно увидеть старшего товарища, губернатора нашего Забайкальского Александра Михайловича Осипова, пожать ему руку, сказать спасибо за все, что он делает для тех ребят, которые - на передовой.
- А, кстати, вот как до Москвы доберётесь, у вас есть, где остановиться на ночлег?
- Да. Все будет нормально. Мы снимем квартиру, уже заказали.
- Ну, смотрите, можете либо у меня дома, в Крылатском, либо в редакции «Комсомолки» переночевать. У нас некоторые сотрудники (не буду называть имена) ночуют.
- Спасибо большое. Будем иметь в виду.
- Если вы заночуете в редакции, я тоже тогда там могу остаться на ночлег.
- Хорошо, Александр.
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