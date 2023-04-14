Они штурмуют окопы ВСУ так, что плавятся пулеметы: Как работает на передовой легендарный спецотряд «Ахмат»

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

В конце февраля ахматовцы, воюющие в районе Кременной, захватили позиции противника, взяли пленных и впервые добровольцы подразделения получили ордена Мужества. Изменение линии фронта было небольшим, но психологически важным и первым с осени прошлого года.

Тем радостнее мне было навестить их, потому что именно с этими парнями я служил осенью в одном взводе.

ШТАБНЫЕ РАЗБОРКИ

Дорога из Донецка в Кременную идет через Луганск и Лисичанск. Полгода назад я проезжал по ней в кузове грузовика и не валился на пол от тряски лишь потому, что был сжат с двух сторон плечами сослуживцев. Сейчас мне уже кажется, что сложнее ехать за рулем, пытаясь объезжать ямы. По пути - разрушенные дома, остовы подбитых машин, черные скелеты деревьев. Говорят, на дорогу иногда выскакивают украинские диверсанты. Поэтому я радовался нашим встречным блокпостам, рычащей бронетехнике и даже понтонной переправе на месте разрушенного моста.

Добравшись до Кременной, у располаги «Ахмата» стал свидетелем сцены. Двое патрульных задержали штурмовика: парень азиатской внешности шел по улице в балаклаве и отказался предъявить патрулю документы. Ахматовцы их не носят, в том числе потому, что за них, пленных или убитых, противник обещает большую награду. Патруль привел парня в штаб для выяснения личности.

- Э-э, он же тебе сказал: «Ахмат»! Что еще надо?! - обступили молодых патрульных возмущенные горцы в камуфляже. Когда каждый день рискуешь жизнью, хочется, чтобы твое имя было и пропуском, и броней.

- Я откуда знаю, что «Ахмат»? - резонно возражал патрульный. - Он в балаклаве шел. И документов нет. Может, диверсант?!

- Пойдем, не обращай внимания! - из вечерних сумерек появился «Тихий». - Штабные разборки.

КВАРТИРА СБЕЖАВШЕГО УКРАИНСКОГО ЧИНОВНИКА

«Тихий» - позывной командира группы штурмовиков, хоть и рядового по званию. Он подчиняется только комбату «Охотнику», а больше никому. Многие стремятся попасть к «Тихому», в штурмовую элиту. По внешности не поймешь, какой он национальности: восточный разрез улыбающихся глаз, густая черная борода, как у горца, по-русски говорит без акцента. Похож скорее на донского атамана. Наряди его в кафтан, дай полсотни казачков, и пойдет на Царьград.

"Тихий". Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Мы поднялись в квартиру, которая когда-то принадлежала украинскому чиновнику, сбежавшему из города с началом СВО. Квартира хорошая, с дорогим аляповатым ремонтом. Теперь завалена брониками. Бойцы бывают здесь редко, они больше на передовой. Но сегодня почти все в сборе.

«Алекс» - широкоплечий, похожий на огромного добродушного алабая. «Старок» - невысокий, сдержанный, бесстрашный. «Гога» - флегматичный, равнодушный к опасности и не представляющий для себя другого дела, кроме военного. «Ольхон» - веселый бурят, не раз проявивший себя в бою. «Череп» - воевавший еще в Чечне, о чем напоминает шрам от фугаса, рассекающий его лицо. Отсутствовал только молодой и лихой «Тайга», он остался за старшего на позиции.

"Череп". Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Парни собрались на кухне, чтобы обсудить последний боевой выход. Хрипловатый голос командира повышался, когда разговор заходил о недочетах. «Нет ума, штурмуй домА» - это вообще не про «Тихого». Он любит, чтобы все работало как часы. У бойцов это третья по счету командировка в зону СВО, они все профи. Я испытал легкую досаду, что сейчас не с ними. Ведь это мне в лицо могли бы кричать: «Ну кто так передвигается-то?!»

"Старок". Фото: Григорий КУБАТЬЯН

«ЕСЛИ СДАДИТЕСЬ, Я ВАС ЛИЧНО ЗАСТРЕЛЮ!»

«Алекс» показал мне свое оружие:

- Видел такое? РПК - ручной пулемет Калашникова. Как автомат, но ствол больше и рожок на 45 патронов (у обычного калаша - 30. - Авт.). У него еще ручка была, но в бою расплавилась, когда я 12 рожков подряд расстрелял. А вообще штука хорошая.

Заряжались рации, бормотали, мигали огоньками. В клапан лежащего в углу рюкзака была засунута саперная лопатка. «Алекс» кивнул на нее:

- Теперь всегда беру с собой. С того раза, когда нас ранили, потому что не окопались. Сейчас у нас все есть: лопаты, ночники, тепляки...

"Алекс" и "Гога". Фото: Григорий КУБАТЬЯН

В тот раз, о котором вспомнил «Алекс», он помогал выбираться мне - с пробитым осколком бедром, хотя сам был ранен в ногу и руку. Гнал меня 3 километра, чтобы уйти до рассвета, пока обстрелы не усилились.

«Алекс» из города Камышина. Записался в «Ахмат», потому что потерял военный билет и не мог пойти служить через военкомат. Воевал под Рубежным, в Северодонецке и Лисичанске. Ранило его под Яковлевкой, но как только поправился - снова в строй. И успел принять участие в операции, за которую получил орден.

" Алекс". Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- По нам стреляли с разных сторон. Мины, пулеметы, снайперы. Передо мной дерево разорвало от снаряда, - рассказывал «Алекс». - Но мы смогли подобраться к окопам противника. Слышали, как их командир кричал своим: «Если сдадитесь, я вас лично застрелю!» Потом начал по рации вызывать огонь. Тогда «Тихий» пошел на прорыв, подбежал к окопу и командира убрал. Мы отвлекали стрельбой, чтобы он проскочил. С той стороны было шестеро, но двое ушли и раненого утащили с собой. Оставшиеся их прикрывали. Только когда их командир упал на дно окопа, они сдались.

ОТРАВЛЕННАЯ ВОДА

Штурм не был бескровным. Героически погиб «Осетин». Пленных украинских нацгвардейцев заставили выносить его тело...

- «Тихий» у нас самый крутой. Его уже на задания не пускают, в большие командиры готовят, - улыбался зашедший в комнату «Гога». Он не был с парнями на том задании, поэтому «мужика» (орден Мужества. - Ред.) ему не дали. Но у него есть орден Кадырова. «Гога» бывал в окружении. Дважды брал пленных, причем раз - немецкого наемника, вырубив его прикладом.

Когда нас, четверых раненых, эвакуировали из-под Яковлевки, «Гога» остался последним из группы. Без еды, связи, теплой одежды. Мы не знали, что с ним. А он на следующий день с другой группой ахматовцев уже штурмовал укрепления ВСУ и занял их.

"Гога". Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- Там была укропская «бэха» брошенная, в ней еда лежала, - вспоминал «Гога». - Ребята поели, выпили воды - и сразу четверо погибших! Воду нацики отравили. А нам было пить нечего! Подвезти воду под обстрелами нереально. И сушняк дикий...

Может, потому, когда осенью под Кременной «Гога» встретил голодных мобилизованных, которым не успели подвезти еду, он таскал им тушенку и воду из ахматовских запасов.

ЧЕЛОВЕК-БОМБА

- Сложнее биться стало, - вздыхал «Гога». - Раньше мы без касок ходили, сейчас невозможно. Враг тоже учится, точнее стреляет, ставит ловушки, камеры на деревьях. Это уже не теробороновцы, а спецы. Правда, и у нас «птички» (дроны-разведчики. - Ред.) появились, по рации говорят, куда идти. Раньше-то мы просто напролом шли. Экипировка наша лучше стала. Что просим, сразу привозят.

В третьей командировке у «Гоги» начались проблемы с позвоночником. Когда тебе под сорок, тяжело ходить в бронике и каске, таская с собой 10-килограммового «покемона» (пулемет ПКМ. - Авт.) и боекомплект. В этот раз он выбрал полупулемет РПК, полегче. Но уходить из армии не хочет, наоборот, думает подписать контракт на год:

- В первой командировке еще по дому скучал. Во второй было холодно. А сейчас тепло, друзья, адреналин, все по кайфу. Бьемся, как партизаны, в лесу. Интересно. А дома что делать?

На передовой и правда интересно: враг хитрит. Месяц назад из лесу вышел человек в камуфляже и попросил у парней воды. Ему дали напиться, а потом заметили украинский шеврон. Отвели в штаб, допросили. Сказал, что контузило, заблудился. С собой у него был включенный телефон, и парни забыли его выключить. Приехал комбат, забрал пленного с собой. Только отъехали от штаба, через 3 минуты туда прилетела ракета «Хаймарса»... Телефон-то не зря был включен. Не заблудился человек, он был живой бомбой.

ОДИН ПРОТИВ «ВСЕГО МИРА»

Сейчас в отряде «Тихого» человек 20. Было больше, но раненые уехали лечиться. Зато я увидел новые лица.

«Звяге» - 25 лет, он из Ставрополя. Работал на флоте. Но решил, что если весь мир против нашей страны, то его, «Звяги», место - на передовой.

- Не страшно против «всего мира»? - спрашиваю. Хотя и понимаю, «весь мир» - лишь взбесившийся Запад.

- Нет. Наоборот... - подбирал слова «Звяга», за Родину он действительно готов биться против всех. Дома его ждет девушка. Отец, правда, воевавший еще в Чечне, обругал. Боится потерять сына.

МАМА СПРОСИЛА: ПОЧЕМУ ТЫ ЗДЕСЬ?

«Буряту» почти полтинник. В бою за Мариуполь у него погиб брат. Он выносил двоих раненых и тащил третьего, когда рядом взорвалась мина.

- Я приехал к маме, а она меня спросила: «Почему ты ЗДЕСЬ?» - вспоминал «Бурят». - Я развернулся и ушел. Добрался до военкомата в Луганске. Мне сказали: «Вам сколько лет? О-о, не подходите!» Я расстроился, но мне посоветовали: в «Ахмат». Я так рад, что сюда попал! Сначала рыл окопы. Хотел на штурм, но меня «Тихий» не брал, потому что у меня брат погиб. Многие под пули лезут, чтобы отомстить. Сгоряча ошибаются. А надо быть хладнокровным. Я раньше охотником был, теперь - снайпер. Снял одного врага. Выкопал ямку и всю ночь лежал, ждал. Дождь шел, холод. Но я дождался. Вон каска его. Трофей.

ДЕРЕВО БЕЛОЕ, В ЛОХМОТЬЯХ

Штурмовики часто ходят по краю и смеются над смертью: «Промазала, старая!» Я хотел спросить «Тихого»: «Что чувствуешь, когда бежишь на пули, на окоп врага? Как не испугаться?»

- Я сначала работал с 20 метров, но не мог по врагу попасть, только краешки касок мелькали, - рассказывал «Тихий». - Дважды рядом со мной граната взорвалась. Дерево, из-за которого я стрелял, стало все белое, в лохмотьях. С нашего дрона к ним в окоп гранату кинули, газовую. Но газ на меня пошел, глаза стали слезиться. Я услышал, их командир вызывает на нас огонь минометов, и понял, что у него рука занята рацией. Сам с такой бегаю. Тогда я рванул вперед и с 7 метров выстрелил. Слева по мне снайперы работали, я прыгнул за дерево. Слышу, украинцы закричали, что командира убили и нужно сдаваться. Я тоже закричал: «Руки вверх, на колени!» И «Старок» сбоку закричал. «Алекс» и «Тайга» подбежали.

"Тайга". Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- Вы до сих пор с китайскими рациями бегаете? Не боитесь, что противник слышит? - спросил я.

- Мы тоже слушаем. Это у их офицеров «моторолы» защищенные, а у рядовых такие же «радионяни», как у нас. Кстати, нам сейчас закупили хорошие рации, прошивают. Будет легче.

- Как решали, кого наградить?

- Я подал рапорт на «Осетина». Мне сказали - на него не пиши, ему посмертно выдадут в любом случае. Я говорю: «Тогда у нас трое». Спрашивают: «Себя вписал?» - «Нет, у меня 200-й (погибший. - Ред.). Как боец я, может, и достоин, но как командир не могу». Меня обматерили, сказали, что если себя не впишу, то и остальные не получат. А парни наград достойны. Нас поздравляли, а вечером я всех собрал и так на них орал! Важно же не только выполнить задачу, а остаться живым.

СКАЗАЛ ПЛЕННЫМ СПАСИБО

Со стороны ВСУ под Кременной - опытные бойцы. Взятые в плен нацгвардейцы на передовой уже год. А наемники - никакие не наемники, а кадровые военные стран НАТО.

- Я здесь до конца, до победы. Буду создавать штурмовой батальон. Или роту, - поделился планами «Тихий».

- Станешь комбатом? - спросил я.

- Командовать не стремлюсь, - пожал он плечами. - Мне бы поспать…

Про штурмовиков «Тихого» говорят: они пройдут там, где невозможно. Никто другой не ходит под артобстрелами!

- Мы ходим. Осторожно. Здесь песок под ногами. Снаряд упал в 100 метрах - осколки идут в песок. А если долетают, то на излете, удар - как от камня. Синяк, может, будет.

- Молишься, когда идешь на задание?

- У нас грязная работа, - подумав, ответил «Тихий». - Стараюсь высшие силы не трогать. Потом только благодарю, если остались живы. Даже украинским пленным я потом сказал спасибо. За то, что не убил их и они живые остались. Жен своих увидят, дочерей. Мы их накормили, никто пальцем не тронул. У меня к ним нет ненависти. Пройдет время, мы снова будем по одну сторону.

САНАТОРИЙ ЗЕЛЕНСКОГО

На рассвете мы с «Тихим» едем на позиции. Остальные должны подъехать позднее на «бронекапсуле». «Тихий» сел за руль моей машины, на блокпостах хмурил брови и кричал «Ахмат!», вопросов к нам не было.

Машина шла по сосновому лесу, у Кременной он заповедный. Он чистый, звенящий. Здесь можно встретить косулю и кабана. Хочется расправить плечи и проветрить застуженные после зимы легкие. Говорят, тут был санаторий, сейчас разрушенный, в котором выступал Зеленский с комическими номерами. Эх, артист! Мог до сих пор нюхать свежий сосновый воздух, а не всякую дрянь.

Я слышал, что в лес иногда приезжает грузовичок с колонками и гремит в сторону позиций врага: «Сдавайтесь! Подмоги не будет!», а потом забивает гвоздями в уши песню Газманова «Россия - сила». Можно было поступить изобретательнее - поставить записи с дурацкими шутками Зеленского. От такой пытки даже украинская нацгвардия разбежится.

- …Всю работу лучше делать самим, - говорит «Тихий». - Разведку, подготовку, штурм. Мы хотим, чтобы у нас был свой штаб. И свои дроны. А то однажды «соседи» должны были сопровождать дронами нашу группу, но опоздали на час. Ты же знаешь, что такое час?! Я выпускаю 10 магазинов за 3 - 4 минуты. Представь, сколько всего за это время прилетело в нас!

Герои-орденоносцы: "Алекс", "Тихий", "Старок", "Тайга". Фото: Григорий КУБАТЬЯН

...И перед отъездом

Пожелай здоровья в бою

Мы приехали на позицию. До противника - несколько сотен метров. За зиму парни построили деревянные блиндажи в три наката. Внутри тепло.

Лезгин «Тайга», еще один из четверки орденоносцев, только проснулся. Ему всего 25, а он тут один из самых опытных. Освобождал Лисичанск, Яковлевку, Соледар. Вместе с вагнерами прокладывал маршрут в Бахмут. В «Ахмат» попал как многие: в военкомате у него потребовали справки от врачей, а у «Тайги» зрение минус 4 и астигматизм. Без спецлинз ничего не видит. Во время того памятного штурма он шел вперед, как «слепой мастер» из восточного боевика. Стрелял на звук выстрелов.

- Свои линзы я на болоте потерял. А новые так и не пришли, их месяц ждать! - объяснил «Тайга». - Больше всего боюсь при стрельбе своих зацепить. Поэтому «Тихий» меня пока связным поставил.

Бабах! Бабах! - раздалось поблизости, и сосны недовольно затрясли иголками.

- Ха, это ерунда. Иногда такая канонада бывает!

Из «Тайги» получился бы отличный офицер и, даст Бог, еще получится. Хотя затянувшаяся игра «Зарница» в болотах, посадках и руинах городов не обходится без последствий даже для молодого организма. Вернувшись в блиндаж, «Тайга» распалил буржуйку, бросив в нее пластиковые бутылки из-под воды.

- Зачем?! - спросил я. - Вонять же будет!

- Ты мне еще здоровья пожелай! - усмехнулся «Тайга», и блиндаж загоготал голосами лежащих по углам в спальных мешках бойцов.

- Противник грозит наступлением. Удержите Кременную? - спросил я.

- Конечно, - невозмутимо ответил «Тайга» и сунул в печь еще одну бутылку.

Заповедный лес должен быть очищен от мусора.

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