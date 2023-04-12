"Украинский снайпер развлекался, паля в 4-летнего ребенка": ВСУ превращают мирные поселки в руины и загоняют детей в подвалы

Сотрудник СК РФ на месте обстрела крытого рынка в Донецке. Фото: Николай Тришин/ТАСС

Посёлок Александровка – конечно не Бахмут, но всё же одно из самых страшных, опасных мест на Донбассе. Сейчас это западный край Петровского района Донецка, а в прошлом посёлок относился к райцентру Марьинка, за который все еще идут бои. И в Александровке, обстреливаемой украинской артиллерией и снайперами, до сих пор живут люди.

МАРШРУТ БЕЗУМЦЕВ И СВЯТЫХ

Украинские войска ещё в 2014 году вцепились в эту окраину Донецка. А Минские соглашения позволили им укрепиться и выстроить тут подземную бетонированную крепость вроде бункеров Третьего рейха. Оттуда ВСУ вели и продолжают вести прицельные обстрелы жилых районов Донецка. Их цель – запугать город-миллионник, ставший символом русского сопротивления.

Александровка – это передовая, на которой много лет живут мирные жители. Посёлок расстреливают в упор, и сейчас там осталось от силы 10% домов, и ни одного целого. Но в этих домах продолжают жить люди, те, что не смогли уехать или вернулись в родные дома, несмотря на попытки донецких властей вывезти людей в более безопасное место.

Елена – житель Александровки, сотрудник администрации посёлка. 30 марта прошлого года её дом был уничтожен, а 2 августа разрушили дом её родителей. Она поселилась подальше в Петровский район Донецка, и ездит в Александровку на работу. Несмотря на обстрелы, туда ходит рейсовый автобус, и добровольно работать на этом маршруте может только безумец или святой.

- Ну, куда переезжать? – вздыхает Елена. – Некуда. У меня мама осталась, тётка. Стариков не бросишь. Я их перевезла к себе. Хотя в Петровском районе сейчас не сильно лучше. Вот недавно у рынка в машину снаряд попал, хорошо, что не разорвался. Там, где мы квартиру снимаем, все уехали. Две бабулечки остались. В дом уже три попадания было, окна повылетали, крышу пробило.

Елена – житель Александровки, сотрудник администрации посёлка. 30 марта прошлого года её дом был уничтожен, а 2 августа разрушили дом её родителей. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

ХИКИКОМОРИ ДОНБАССА

У Елены 10-летний сын Максим. Симпатичный, добрый мальчик. Как все дети, учился в школе. Потом школа сгорела. Уже 3 года учится дистанционно. Не выходит из дома, не гуляет во дворе, не видит одноклассников.

- Иногда по видео их вижу, когда нам стихи задают выучить, - уточняет Максим. – Ещё у меня собака есть, той-терьер. Но гулять с ней меня не выпускают.

Елена живет в Петровском районе Донецка, но регулярно ездит в Александровку на работу. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

В 2014 году Максиму было 2 года. Часть детства провёл в подвале. И почти всю жизнь – в четырёх стенах. Говорят, в Японии живёт чуть ли не миллион молодых отшельников-хикикомори, боящихся выйти за пределы своей квартиры. Их пугает внешний мир с его опасностями и сложностями. Попробовали бы они жить в Александровке! Здесь внешний мир периодически вламывается в дом через стену или потолок.

ЖИЗНЬ МЕЖДУ ДВУМЯ БЛОКПОСТАМИ

Марина - ещё одна жительница Александровки. У неё трое дочерей. Старшая 17-летняя Вика поступила в училище и живёт отдельно. Средней Лере – 11, а младшей Мирославе – год и 10 месяцев.

- Там, где мы жили, через 150 метров украинский блок-пост был, - рассказывает Марина. – Наш дом между двух постов стоял, украинским и нашим. С нами, жителями, снайпера любили поиграть, как-нибудь ранить побольнее. Вокруг посёлка много терриконов, вот там они и сидели. Лера выросла в подвале. В 2015 году ей 4 года было. У нас в саду клубника росла. Я однажды слышу звуки такие: вжик, вжик! Это по ней снайпер стрелял, развлекался, то слева пуля от ребенка щелкнет, то справа. Я за ней так бежала тогда! Думала, пусть лучше меня убьют, только не ребёнка!

Во время обстрелов прятались в подвале. Всего в их дом попало 9 снарядов, пока он не был разрушен полностью. Переселились в съемный дом, сгорел и он. Пришлось уехать к родне мужа на Петровку.

- Я слышала, в Мариуполе людям уже выдают новые квартиры, - вздыхает Марина. – Может, и нам, дончанам, начнут давать?

Но для этого нужно сначала оттеснить от города противника. А пока какой смысл строить новое жильё под обстрелами? В 2014 году всё строительство в Донецке замерло. Подъемные краны так и стоят неподвижно уже 9 лет.

ГОРОД ПОД ГОРОДОМ

- А в этой Марьинке - город под городом. Ходы в два человеческих роста. Люки, подземные переходы. Они (украинские солдаты. - Авт.) оттуда вылезают как жуки, потом снова исчезают. Я сама видела, как они укрепления строили, бетонировали. Как Минские соглашения подписали, так они строительство и начали. А мы ничего сделать не могли. Даже когда нас обстреливали. Я на наших ребят ругалась: что же вы им не отвечаете?! А они: мы не можем, наблюдатели ОБСЕ следят, могут нас даже посадить...

Та самая миссия ОБСЕ, которая должна была следить за выполнением Минских соглашений, а на самом деле больше шпионила и играла на стороне ВСУ, отсюда уже убралась. В таких услугах Донбасс больше не нуждается. Но жизнь гражданских на передовой – все еще остается марафоном на выживание. Только без медалей за отвагу или за то, что остался цел. Чтобы огородами добежать до дома и не попасть под пулю, приходилось кидать дымовые шашки. Если снайпер ранил соседа, нельзя было даже вызвать «скорую», они не ездили за блок-посты. Вывозили в больницу на своих машинах и на свой страх и риск.

- Вот икона, - показывает Марина лик Николая Чудотворца. – Она моему мужу жизнь спасла. После разрыва снаряда осколки в ней застряли, а в него не попали. Нас так сильно обстреливали! Каждый месяц в Александровке по 2-3 человека погибает, в сентябре одного моего дядьку убило, в январе другого, а летом за одну неделю у меня три одноклассника погибли. И всё равно люди продолжают там жить. Да, я бы и сама вернулась, если бы было куда! Нет больше дома...

УКРАИНСКАЯ «ЛИНИЯ МАЖИНО»

Младшая дочь Мирослава в свои 2 года отлично знает, что нужно делать во время обстрелов. Бежит в коридор и садится на детский стульчик.

Средняя дочь Лера выросла в подвале. Большинство своих школьных учителей знает только по фотографиям в сети. Пока жила в Александровке, занималась танцами и даже заняла первое место на республиканском конкурсе «Звёзды Донецка» в 2020 году. Но диплом и медаль сгорели при обстрелах. А теперь какие уж танцы! Сидит в интернете, ведёт фан-аккаунт в тик-токе. Когда подрастёт, собирается стать таможенником или полицейским. С детства мечтает служить в силовых структурах.

Марина с дочками сняла квартиру ещё дальше от обстрелов – в центре Донецка. Но снаряды долетают и сюда.

- Если бы не появились хаймарсы и натовские 155-миллиметровые снаряды, страшно бы не было. Всё бы уже давно закончилось, – говорит Марина. Но Запад дал Украине эту технику, позаботился, чтобы снаряды долетали даже до тыловых районов Донецка.

Одна надежда: сейчас подземные бетонированные крепости – Марьинку, Авдеевку и прочую украинскую «линию Мажино» – уничтожает наша артиллерия, утюжит авиация, берут штурмовики. И возможно скоро пушки НАТО всё-таки удастся отогнать от города.

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