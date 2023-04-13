Родившая в 11 лет Валя Исаева снова вышла замуж и мечтает еще об одном ребенке

В 18 лет юная мама вышла замуж за соблазнившего ее Хабиба. Их дочке Амине было уже 6 лет. Фото: Личный архив героя публикации

Популярное шоу «Беременна в 16» - ничто по сравнению с тем, что пришлось пережить девушке, которую вся страна знает под именем Вали Исаевой: исчезновение родителей, рождение первенца в 11 лет, тяжелое расставание с мужем... За судьбой этой девочки следила вся страна, но никто не знал, что даже имя ее - ненастоящее. По крайней мере так сейчас утверждает сама героиня этой истории: мол, «Валя Исаева» была выдумкой! Сейчас она называет себя Муслимой Патахоновой, ей 29 лет, и 20 марта она вышла замуж во второй раз. О своей новой жизни Валя-Муслима рассказала корреспонденту «КП».

Поменяла имя

Муслима - женская форма от мужского Муслим, что переводится с арабского как «человек, принявший ислам», «покорный Богу», «мусульманин».

- Я родом из Ингушетии, при рождении меня назвали Муслимой, - объясняет мне молодая женщина. - Бабушка поменяла мне документы, и я стала Валей Исаевой. Так и прожила почти 20 лет под чужим именем. Сейчас мне 29, и мое имя - явно не Валентина, вы посмотрите на меня: я восточная женщина. Поэтому в прошлом году поменяла документы и в августе снова стала собой.

Москвичка Антонина Александровна Зенкина, которую Валя-Муслима называет бабушкой, на самом деле не была ей родной. О биологическом отце женщины ничего не известно даже ей самой. Мать Вали сошлась с Сергеем Исаевым, он удочерил девочку и дал ей свою фамилию. Супруги частенько уходили в загулы. Потом мать пропала без вести, отчим сгинул в тюрьме, а девочка осталась с его мамой, которая заменила ей родную бабушку.

В 2004 году в жизни Вали появился Хабиб Патахонов. 18-летний таджик приехал в Москву на заработки, и Антонина Александровна сдала ему комнату. Паренек быстро нашел общий язык с ее внучкой. Дошло дело и до постели, девочка забеременела. Узнали об этом, когда она была уже на 30-й неделе. Прямо из школы с болями в животе школьницу увезли в больницу. Там врачи подтвердили беременность, к которой организм 11-летней девочки не был готов. Грянул скандал. Кто-то называл Хабиба и Валю Ромео и Джульеттой, другие - совратителем малолетних и жертвой. На паренька завели уголовное дело, но закончилось оно условным сроком в три года. В июле 2005 года Валя родила дочку Амину. В 2011-м, когда девушке исполнилось 18 лет, Хабиб и Валя поженились, Патахонов со временем получил российское гражданство. И хотя жили они не сказать чтобы мирно (муженек, по словам девушки, поднимал на нее руку), родили в итоге четверых детей. Дочке Амине сейчас 17 лет, сыновьям Амиру - 10, Дамиру - 4, Юсуфу - 2,5 года.

Валя-Муслима скрывает имя своего нового мужа. Скорее всего, им стал ее последний поклонник - уроженец Грозного Мансур. Фото: Личный архив героя публикации

Полный разрыв

А через неполных 20 лет совместной жизни Валя-Муслима и Хабиб развелись.

- Я считаю, что он предал свою семью! - говорит Валя-Муслима. - В июне прошлого года, когда он уехал добровольцем в Донбасс, я его предупредила: разведусь с тобой, ведь неправильно оставлять жену с четырьмя детьми. Он убеждал меня, что едет туда за деньгами, но их наша семья так и не увидела. В сентябре он вернулся, но ни разу не навестил детей. А в ноябре уехал в Америку, английский язык он знает. Насколько я знаю, там он нашел работу, купил машину, заключил никах (мусульманский брак. - Авт.), и в скором времени у него появится еще один ребенок.

Хотя Валя и говорит, что Хабиб уехал в США, верится в это с трудом. Вряд ли безработный россиянин-таджик без особых доходов, да еще и участник СВО, получил бы американскую визу. Скорее всего, Патахонов вернулся на родину в Таджикистан. С детьми в России Хабиб продолжает общаться по видео. С бывшей женой - по переписке. Она показывает некоторые письма: в них мужчина говорит, что не вернется в Москву и откажется от российского гражданства. А еще... что не собирается общаться с дочкой. Валя объясняет: Амина всегда защищала ее, напоминала отцу о необходимости содержать семью и заботиться о детях. Но последней каплей стал новогодний подарок.

В письмах бывшей жене Патахонов заявляет, что не собирается помогать ей и детям.

- Он обещал ей айфон, но так и не купил, - рассказала Валя. - Они поругались. Но Амина любит отца, поэтому извинилась перед ним. А он ответил, что стер и ее, и меня из памяти. Мне кажется, он не особенно скучает по детям. Деньги присылает редко, всегда требует за них полный отчет. Вот на день рождения Дамира 13 марта прислал 11 тысяч. Купила на них подарок сыну, вещи для детей, школьную форму, продукты. Все чеки отправила, но он все равно не поверил. Думает, я эти деньги на себя потратила. Я не хочу с ним общаться. Поэтому о моем втором браке он узнал из СМИ. Наша с ним история окончена, пора жить дальше.

«У вас красивые глаза»

Имя второго мужа Валя-Муслима не называет. Но, скорее всего, она вышла замуж за поклонника, с которым встречалась последние несколько месяцев. Парень родом из Грозного, переехал в Москву семь лет назад, работает водителем. По словам молодой женщины, познакомились они примерно полгода назад, когда симпатичный чеченец подошел к ней на улице.

- Подходит и говорит: «Как вас зовут? У вас очень красивые глаза». Не смутило даже то, что дети рядом, - вспоминает Валя-Муслима. - Напросился проводить нас до дома. Дошли, обменялись номерами, начали общаться. Он меня зацепил своими жизненными ценностями: не курит, не пьет, не лжет. Хорошо относится к детям. Они называют его дядей, хотя сейчас он в их жизни принимает большее участие, чем родной отец.

Пока пара живет в квартире Вали в Капотне, но планирует арендовать жилье попросторней.

- Валя вышла замуж? - удивляются соседи. - Никакой свадьбы не видели, может, просто расписались? А так - да, видели молодого человека тут, может быть, это и есть ее новый муж.

В мечети Исаевой и ее избраннику выдали свидетельство о бракосочетании. Фото: Личный архив героя публикации

Как объясняет Муслима, пара расписалась не в загсе, как ранее это было с Хабибом, а заключила брак в мечети - никах.

Фото: Личный архив героя публикации

- Муж знает о моем прошлом и нормально к этому относится. Разве я совершила преступление? Убила кого-то? Людям пора уже забыть про эту историю и жить своей жизнью. Как это пытаюсь делать я, - говорит Муслима.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Устроилась на работу в салон красоты

Ждет ли Муслиму счастливое будущее, сказать не может никто. Но сама она верит в лучшее.

- Я стала спокойнее. Потому что поняла: рядом есть мужчина, на которого я могу положиться, - объясняет мама четверых детей. - Он очень заботливый, внимательный. Бывает, что он целый день в разъездах, а потом еще приезжает за мной, чтобы меня забрать с работы.

Муслима сейчас работает в салоне красоты по 13 часов в сутки шесть дней в неделю. Слухи о пятой беременности, появившиеся в СМИ, называет ложными:

- Мы, конечно, хотим еще детей. Но тут как Бог даст. Старшая дочь Амина окончила 11 классов школы и в августе, если получится, будет поступать на педагога начальных классов, она давно об этом мечтает.

- Замуж не собирается?

- Нет, конечно! У нее даже мальчика нет, она не гуляет совсем. Все время мне помогает. Но это ее желание. Она - моя гордость и моя радость.

КСТАТИ

«Без регистрации в загсе юридической силы такой брак не имеет»

Муфтий Талип Яруллин объяснил «КП», как заключается никах - мусульманский брачный обряд.

- Нужно соблюсти условия: мужчина и женщина должны быть мусульманами, оба должны быть согласны на этот союз, взаимное согласие они оглашают при трех свидетелях. Жених либо дарит, либо обязуется подарить невесте махр - особый дар, который называет сама невеста. Раньше документ о заключении такого брака выдавали прямо в мечети. Теперь мы такие браки регистрируем, выдаем свидетельство, в котором указываем имена-фамилии по паспорту, но до их оформления в загсе юридической силы эти бумаги не имеют, поэтому и печать в паспортах не ставится. Однако перед Всевышним и людьми эти двое людей отвечают друг за друга и за свою семью.