Как пожилым сохранить память и продлить жизнь: Просто сохраняйте оптимизм

Исследование показало, что оптимизм способствует восстановлению памяти Фото: Shutterstock

Индийская газета Hindustantimes со ссылкой на JAMA Network Open пишет, что, если в пожилом возрасте человек оптимистично воспринимает свои года, то он имеет больше шансов восстановить память, которая может пострадать из-за симптома легких когнитивных нарушений (MCI).

Врачи называют этот симптом ранней деменцией, или предАльцгеймером. Вместе с памятью могут «сломаться» и способность к обучению, восприятие информации. К счастью, иногда процессы обратимы — если тренировать память, выполнять посильные физические упражнения, то процесс можно остановить и даже иногда обратить вспять.

И вот, как показало последнее исследование, именно оптимизм помогает восстановлению памяти! Как считает профессор общественного здравоохранения и психологии и ведущий автор исследования Бекка Леви, позитивные убеждения о возрасте могут играть важную роль в когнитивном восстановлении. Это показывали и ее предыдущие исследования с участием пожилых людей. В частности, она выяснила, что позитивные возрастные убеждения снижают стресс, вызванный когнитивными проблемами, повышают уверенность в себе и улучшают когнитивные способности.

А ЕЩЕ ОПИМИЗМ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ

Исследование о том, что оптимистичные женщины в среднем живут дольше своих подруг-пессимисток опубликовал American Journal of Epidemiology.

В исследовании участвовало 160 000 женщин, за которыми наблюдали 26 лет. Четверть из них отличались большей жизнерадостностью и оптимизмом. И их продолжительность жизни была больше, чем у других участниц, в среднем на 4 года. Также оптимизм повышал шансы дожить до 90 лет на 10%.

Кстати, это не первое исследование, в котором прослеживается взаимосвязь оптимизма и продолжительность жизни. В 2019 году, ученые выяснили, что как мужчины, так и женщины с самым высоким уровнем оптимизма имеют наибольшую вероятность дожить до 85 лет и жили в среднем на 11-15% дольше, чем люди, которые мыслили негативно.

Результаты других исследований также показывают, что оптимистичность связана с состоянием здоровья: позитивные люди чаще придерживаются здорового питания, поддерживают физическую активность. Отмечается, что у них в целом здоровее сердечно-сосудистая, иммунная системы. И более низкий риск внезапной смерти.

НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ СТАТЬ ОПТИМИСТОМ

Вот что пишет в своем телеграмм-канале профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ Оксана Драпкина: «Только 25% оптимизма запрограммировано нашими генами, это показало исследование близнецов. Остальное зависит от нас и от того, как мы реагируем на неприятные события в нашей жизни».

Но можно научиться оптимизму!

1. Метод «Наилучшего возможного Я».

Пожалуй, один из наиболее эффективных. Суть метода заключается в представлении себя в будущем, когда уже достигнуты все жизненные цели и все проблемы решены. В течение 15 минут ручкой на бумаге (так эффективнее) напишите конкретные достижения, о которых вы мечтаете. Но так, будто уже сделали это. Отложите бумагу и пять минут представляйте себя в ощущениях этой новой реальности, когда все прекрасно и достигнуто.

2. Вести дневник радости.

То есть записывать только позитивные переживания за прошедший день. Эксперты говорят, что со временем сосредоточенность на позитивных моментах может изменить мировоззрение.

3. И еще один дневник - благодарности.

Можно благодарить реальность за те моменты радости, что она вам дала — ребенок принес хорошую отметку, улыбнулся симпатичный прохожий, увидели полянку первоцветов...

Практика выражения благодарности улучшает навыки позитивного отношения к жизни, ломая типичный негативный стиль мышления и заменяя его оптимистичным. Это показали несколько исследований, которые проводились в этом направлении.

Важно не забывать проводить эти практики каждый день, чтобы достичь результат. Поверьте, оптимистом стать можно! Главное — захотеть.

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