В Энергодаре открылся «атомкласс»

Первые «атомклассы» открылись в 2008 году в нижегородской школе №30 и ангарском лицее №2. А спустя несколько лет эта инициатива стала всероссийской программой, которая реализуется в рамках проекта «Школа Росатома».

Ее суть - в поддержке и развитии естественнонаучного и математического образования. В школах создаются современные условия для углубленного изучения предметов естественно-математического цикла, погружения ребят в творческую, исследовательскую и проектную деятельность. Им прививают такие ценности, как эффективность, командность, уважительность, ответственность за результат, стремление быть на шаг впереди – все то, чем руководствуются в «Росатоме».

Программа сегодня реализуется более чем в 60 школах, расположенных на территориях присутствия «Росатома». 14 апреля к ним присоединилась еще одна: на базе средней школы № 5 Энергодара Запорожской области открылся профильный «атомкласс».

Он состоит из двух кабинетов. Один - для углубленного изучения математики, другой - для естественнонаучного профиля. А практические занятия и проектные работы будут проходить в лабораторном комплексе, который оснащен специализированным оборудованием для изучения математики, геометрии, тригонометрии, полусотней ноутбуков, интерактивными панелями, электронно-справочным табло и многофункциональным устройством, совмещающим в себе принтер, сканер, ксерокс.

Готовится к открытию «атомкласса» энергодарские учителя начали заблаговременно. В марте они съездили в Нововоронеж (город-спутник Нововоронежской АЭС), где изучили и переняли опыт организации обучения по образовательным программам «атомклассов». Сейчас для учителей проводятся онлайн-курсы повышения квалификации, оказывается методическая помощь и поддержка в разрешении различных ситуаций, проводятся онлайн-консультации по разным вопросам.