Песков сообщил, что Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Президент будет на Пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 14 апреля, официальный представитель Кремля на брифинге для российских и иностранных журналистов сделал следующее заявление:

- Завтра (в субботу, 15 апреля) президент будет на Пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя.

После этого я задал Пескову такие вопросы…

… - Дмитрий Сергеевич, в продолжение пасхальной темы. Крашеные пасхальные яйца, куличи – все это у президента обычно тоже бывает?

- Ну, как у всех людей, как у всех христиан, да.

- Скажите, пожалуйста, а как семья пресс-секретаря президента встретит и проведет Воскресенье Христово?

- Тоже - как и все православные.

- Спасибо! С наступающим вас праздником.

- Спасибо. Взаимно.

Напомним, российский лидер ежегодно посещает праздничные богослужения. В прошлом году президент также посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Вместе с главой государства был мэр Москвы Сергей Собянин. Торжественный молебен совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А до этого, 7 января, Путин встретил Рождество в Благовещенском храме Кремля.