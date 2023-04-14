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Общество14 апреля 2023 10:48

Песков сообщил, что Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Пресс-секретарь главы государства - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Президент будет на Пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя

Президент будет на Пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 14 апреля, официальный представитель Кремля на брифинге для российских и иностранных журналистов сделал следующее заявление:

- Завтра (в субботу, 15 апреля) президент будет на Пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя.

После этого я задал Пескову такие вопросы…

… - Дмитрий Сергеевич, в продолжение пасхальной темы. Крашеные пасхальные яйца, куличи – все это у президента обычно тоже бывает?

- Ну, как у всех людей, как у всех христиан, да.

- Скажите, пожалуйста, а как семья пресс-секретаря президента встретит и проведет Воскресенье Христово?

- Тоже - как и все православные.

- Спасибо! С наступающим вас праздником.

- Спасибо. Взаимно.

Напомним, российский лидер ежегодно посещает праздничные богослужения. В прошлом году президент также посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Вместе с главой государства был мэр Москвы Сергей Собянин. Торжественный молебен совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А до этого, 7 января, Путин встретил Рождество в Благовещенском храме Кремля.

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