Песков сообщил, что Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Президент будет на Пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В пятницу, 14 апреля, официальный представитель Кремля на брифинге для российских и иностранных журналистов сделал следующее заявление:
- Завтра (в субботу, 15 апреля) президент будет на Пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя.
После этого я задал Пескову такие вопросы…
… - Дмитрий Сергеевич, в продолжение пасхальной темы. Крашеные пасхальные яйца, куличи – все это у президента обычно тоже бывает?
- Ну, как у всех людей, как у всех христиан, да.
- Скажите, пожалуйста, а как семья пресс-секретаря президента встретит и проведет Воскресенье Христово?
- Тоже - как и все православные.
- Спасибо! С наступающим вас праздником.
- Спасибо. Взаимно.
Напомним, российский лидер ежегодно посещает праздничные богослужения. В прошлом году президент также посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Вместе с главой государства был мэр Москвы Сергей Собянин. Торжественный молебен совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А до этого, 7 января, Путин встретил Рождество в Благовещенском храме Кремля.