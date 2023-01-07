Президент России Владимир Путин встретил Рождество в Благовещенском храме в Кремле. Фото: кадр из видео.

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в Благовещенском храме Кремля. Об этом в субботу 7 января сообщила пресс-служба российского лидера.

Православные христиане празднуют Рождество Христово в ночь с 6 на 7 января. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл проводит торжественное богослужение в Храме Христа Спасителя. Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию богослужения, она доступна здесь.

Во время богослужения глава Русской православной церкви призвал молиться за украинских православных верующих и священнослужителей, которые подвергаются гонениям со стороны киевского режима.

Напомним, президент России Владимир Путин поддержал идею рождественского перемирия, предложенную патриархом Кириллом, и приказал прекратить боевые действия в Украине на Рождество.

Сайт KP.RU рассказывает о российских 18 храмах, где ранее встречал Рождество Владимир Путин.