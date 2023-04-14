Видео масштабных учений Тихоокеанского флота показало Минобороны России

Учения проходят в рамках внезапной проверки боевой готовности

Боевые корабли, катера и суда обеспечения Тихоокеанского флота уже покинули тихие гавани. Они переходят в назначенные районы Японского, Охотского и Берингова морей. Откуда отразят массированные ракетно-авиационные удары, проведут учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнят торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски.

Учения проходят в рамках внезапной проверки боевой готовности.

«По маршруту движения на кораблях проводятся учения корабельных боевых расчетов, входе которых экипажами отрабатываются различные алгоритмы действий при выполнении задач в море, в том числе по организации борьбы за живучесть в море, прохождению кораблями узкостей, тренировки с операторами навигационных радиолокационных комплексов», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

В ходе проверки командование оценит знания и практические навыки вахтенных офицеров по плаванию и маневрированию кораблей в составе тактических групп, организации противовоздушной и противоминной обороны.

Основной целью внезапной проверки ТОФ является наращивание способности вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

Напомним, с 14 апреля 2023 года в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России с целью оценки состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по предназначению проводится внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения.

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По тревоге подняты и приведены в высшую степень боевой готовности соединения и воинские части береговых войск и морской пехоты Тихоокеанского флота. Морские пехотинцы подготовили технику к совершению марша и выходу в назначенный район для дальнейшего 200-километрового перехода в район учения.

«В ходе совершения маршей отрабатываются задачи организации походного охранения колонн, преодоления зараженных участков местности, отражения нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации условного противника», - сообщили в Минобороны России.

В установленные временные нормативы проводится комплекс мероприятий по подготовке к применению по предназначению десантно-высадочных средств Тихоокеанского флота для дальнейшей погрузки сил морской пехоты на большие десантные корабли.