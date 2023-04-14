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14 апреля 2023 11:30

Такого раньше не было: Зачем весь Тихоокеанский флот России поднят по тревоге

Военный обозреватель Виктор Баранец объяснил цели внезапной проверки Тихоокеанского флота
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
Военный обозреватель Виктор Баранец объяснил цели внезапной проверки Тихоокеанского флота. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Военный обозреватель Виктор Баранец объяснил цели внезапной проверки Тихоокеанского флота. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Издревле существует на нашем военном флоте команда "Свистать всех наверх!". Ее подают, когда есть авральная, форс-мажорная работа. Когда морякам нужно собрать и бросить все силы на решение учебной или боевой задачи. Сегодня такая команда в армии и на флоте существует в виде объявления высшей степени боеготовности. Ну а если быть совсем точным, то объявляется «Боеготовность полная».

Ее и объявил для Тихоокеанского флота (ТОФ) на сборе высшего комсостава в пятницу 14 апреля Сергей Шойгу. И все это было сделано как "внезапная проверка».

И, вроде бы, к таким проверкам еще с 2013 года Тихоокеанскому флоту не привыкать. Но во время всех предыдущих внезапных проверках в состояние полной боеготовности приводились лишь отдельные морские, береговые и авиачасти. А вот сейчас «свистать все наверх!» объявили ВСЕМУ флоту!

Такого раньше не было.

Ну и как все это делается?

ВСКРЫТЬ КОНВЕРТ №…

По закрытому каналу связи командующему флотом поступает приказ «Вскрыть конверт №» такой-то… Командующий достает из секретного сейфа тяжелый от сургучных печатей конверт с нужным номером и вскрывает. А в нем – утвержденный Верховным Главнокомандующим приказ, в котором и значится «боеготовность полная». Ну а дальше – подробно расписано куда и какие подводные лодки, надводные корабли, самолеты морской авиации направлять, к отражению каких целей и с каких направлений должны быть готова береговая оборона, в каких районах океана надо «локализовать» вероятного противника, где проводить реальные стрельбы по мишеням…

И еще – десятки других учебно-боевых задач.

Ну и каких же?

«БЫТЬ ГОТОВЫМИ К ОТРАЖЕНИЮ АГРЕССИИ»

В ходе внезапной проверки министр обороны приказал «отработать варианты применения группировок с учетом оснащения современными средствами поражения противника, использования новых форм и способов действий войск». Цель - «наращивание способности вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений».

«В ходе внезапной проверки Тихоокеанскому флоту предстоит отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски", - пояснил Шойгу. А начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов добавил: "На проверку создана учебная обстановка, характерная для периода непосредственной угрозы агрессии". Некоторые корабли и подлодки, а также самолеты будут имитировать действия противника. Включая, между прочим, и его попытки атаковать Сахалин и Курилы…

ВСЕ НЕСПРОСТА

У обывателя наверняка возникнут вопросы. Почему именно сейчас? И почему именно на Тихоокеанском флоте проводится такая грандиозная внезапная проверка?

Тут, конечно, можно только догадываться. В последнее время в Тихоокеанско-азиатском регионе значительно возросла военная напряженность. США, Великобритания и Австралия формируют новый военный блок - его уже называют Азиатским НАТО (к нему собираются примкнуть Южная Корея и Япония). Военно-морские силы США и Южной Кореи постоянно проводят крупные учения. Из Токио время от времени раздаются «обещания» силой вернуть Курилы. А тут еще назревает нешуточная свара между Китаем и Тайванем. В этот «дымящий костер» время от времени «подливает керосинчика» Северная Корея, запуская свои новые ракеты. А Вашингтон уже поставляет вооружения на Тайвань, несмотря на протесты Китая. Сюжетик закручивается нешуточный.

И все это – у наших дальневосточных границ.

Готов ли Тихоокеанский флот – наш главный страж Дальнего Востока - к защите и обороне? Вот и проверят. Внезапно.

Армия и безопасностьАрмия