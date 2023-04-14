Большинство россиян отдает предпочтение покупным куличам, а не домашним

Только треть россиян печет куличи на Пасху самостоятельно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приближаются пасхальные выходные. Россияне уже красят яйца, пекут или покупают куличи, чтобы отметить Светлое Христово Воскресение. Для кого-то это большой религиозный праздник, а для кого-то – добрая семейная традиция. Но редкий дом обходится на Пасху без кулича. Правда, все больше россиян отдают предпочтение покупной выпечке, а не домашней. Об этом говорят результаты опроса сайт KPRU.

Так, 34% россиян признаются, что не умеют готовить, а отпраздновать Пасху им хочется по всем правилам, поэтому они покупают куличи в магазинах.

«Куплю творожные куличики и обычные. Сейчас такой выбор и все очень вкусные», - говорит участница опроса.

«Вчера купила кулич пасхальный, а вечером половину съела. Придется еще покупать», - признается другая.

Еще 28% опрошенных тоже предпочитают покупные куличи, долго возиться с домашними им лень или просто некогда. Некоторые признаются, что раньше пекли сами, но уже несколько лет, как перешли на покупные.

«Раньше пекла. И много. Сейчас нет такой необходимости, вот и покупаю», - рассказывает участница исследования.

Но вот треть россиян продолжают следовать традициям и пекут куличи сами. При этом каждый пятый говорит, что печет куличи по семейному рецепту, как готовили еще их мамы и бабушки. А вот 12% предпочитают экспериментировать, и каждый год пекут разные куличи по рецептам их интернета или по советам знакомых.

А вот оставшиеся 6% опрошенных заявили, что они вообще не отмечают Пасху, и куличи не едят.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 6,9 тысячи человек.

Напомним, прошлогодний опрос сайта KP.RU показал, что Пасху в России отмечают даже представители других религий. Этот светлый праздник так полюбился всем россиянам, что даже представители других конфессий и неверующие с удовольствием едят куличи и принимают участие в празднике.