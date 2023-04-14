Не время для легких нарядов: как обезопасить себя от цистита и что делать, если у вас появились первые симптомы

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С приходом весны так и хочется выбежать в легкой одежде на улицу и почувствовать первые признаки лета — теплое солнце с легким освежающим ветерком. Но как раз последний может сыграть с вами злую шутку. Нередко из-за переохлаждения в апреле многие люди лечат цистит, омрачая всё весеннее настроение постоянными походами в туалет. Чтобы разобраться в этом неприятном заболевании и выявить его на самой ранней стадии, «Комсомолка» обратилась за помощью к врачу-урологу, к.м.н., доценту кафедры урологии МГМСУ им. Евдокимова Берникову Александру Николаевичу.

Итак, цистит — это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Чаще всего из-за анатомических особенностей, им страдают прекрасные женщины. Его симптомы следующие: - боль при мочеиспускании (нередко с резями и жжением); - частые позывы к мочеиспусканию; - цвет мочи становится мутным; - иногда в моче могут появляться прожилки крови; - возникает чувство, что вы неполностью опорожнили мочевой пузырь. Важно не заниматься самолечением. Опыт ваших добрых знакомых и экспертов из интернета может легко перевести начальную стадию заболевания в хроническую.

Как не запустить болезнь, почему не стоит покупать аналоги прописанных лекарств и для чего врачи выписывают лекарственные растительные препараты при борьбе с циститом — продолжил подробно рассказывать врач Александр Берников в статье.