Мужчины уступают места: женщины составляют уже половину рабочей силы в стране

По словам экспертов рынка труда, нынешнее время размывает гендерные понятия. Фото: Иван МАКЕЕВ

Женское счастье - это уже давно не только «был бы милый рядом». Это еще и хорошая работа, и достойная зарплата. Ведь дамы составляют в России уже почти половину всей рабочей силы (49%) - об этом недавно заявила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова. «Один из высоких процентов в мировой практике», - подчеркнула замминистра.

Между тем, по подсчетам Международной организации труда (МОТ), в среднем в мире женщины составляют около 40% работающих. Берут россиянки не только количеством, но и качеством: 83% работающих у нас женщин имеют высшее или среднее специальное образование. А половина из тех, кто с высшим (55%), - высококвалифицированные работники или ученые со степенью.

ТЕНДЕНЦИЯ ВЕКА

Демограф, старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН Наталья Чистякова тоже ничего удивительного в цифрах от Минтруда не видит.

- Тоже мне новость! У нас в последнее столетие всегда был высокий процент занятости женщин, - говорит эксперт. - Во время индустриализации в 1930-е годы практически все трудоспособное население было привлечено к работе на производстве, в том числе и женщины. В войну тенденция усилилась. Рабочие места ушедших на фронт мужчин занял женский пол. Они же продолжали трудиться у станков и после войны – вместо погибших. Потом были этапы пятилеток, открывались новые производства.

Если говорить о современности, то, по данным Росстата, сейчас в нашей стране женщин примерно на 10 млн больше, чем мужчин — около 54% (или 78 млн). При этом они очень активны, как на рынке труда, так и в других сферах. Про 49% мы уже писали, но если говорить о руководящих должностях, то треть компаний малого и среднего бизнеса возглавляют женщины.

В Международной организации труда (МОТ) утверждают, сегодня женщины составляют более 40% рабочей силы во всем мире. При этом самый большой рост произошел в последние 20 лет. «Зоны гендерного неравенства на рынке труда сократились, заметно возрастает число предпринимателей-женщин. Уровень образования, получаемого женщинами, возрастает во всем мире. Благодаря новым возможностям получения работы женщины стали более независимы, изменился их статус в семье и обществе», - написано в докладе МОТ.

«МУЖСКИХ» ПРОФЕССИЙ ВСЕ МЕНЬШЕ

- Трудовой кодекс РФ не разделяет профессии на женские и мужские, никакой дискриминации на рынке труда, - подчеркивает Ильгиз Валинуров. – Просто какие-то специальности больше подходят женщинам. Бухгалтер, например, должен быть внимательным и усидчивым. Мужчинам это не очень свойственно. А сталеварами дамам тяжело работать из-за немалой физической нагрузки. Но при этом женщины трудятся и дальнобойщиками, например. А почему бы нет, если нравится крутить баранку и постоянно быть в дороге. А иные мужики зарабатывают хорошие деньги мастерами по маникюру.

По данным сервиса «Авито.Работа», есть сферы, где традиционно преобладают женщины-специалисты: так, из всех работников образования 82% — женщины, в здравоохранении и социальной сфере — 80%, в общепите и гостиничном бизнесе — 74%, в финансах и страховании — 69%, в торговле — 62%. Больше всего резюме от женщин размещено в сфере бухгалтерии и финансов (89% от общего числа резюме в отрасли), в образовании (84%), административной работе (81%), медицине (78%), в бьюти-индустрии (77%).

Однако, по словам экспертов, нынешнее время размывает гендерные понятия. Для соискателей любого пола важнее желание проявить себя, сделать карьеру и достичь профессиональных вершин в областях, которые действительно им интересны и где можно получать моральное удовлетворение от работы. За последнее время список производств и должностей, ранее недоступных для женщин, сократился в 4,5 раза. Оказывается, есть приказ Минтруда «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин». Список не окончательный, в него периодически вносятся изменения. Еще совсем недавно в нем были машинисты метро, потом их исключили. И в Москве уже есть женщины – водители поездов метро.

- В перечне осталось около 100 специальностей с вредными или опасными условиями труда, противопоказанными для женского здоровья, например, плавильщик металлов, варщик целлюлозы, резчик железобетона, - говорит руководитель по развитию платформы «Авито.Работа» Дмитрий Пучков.

ДВА ЖЕНСКИХ КИТА - ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНА

Эксперт Ильгиз Валинуров уверен: у женщин будет появляться все больше возможностей для осваивания новых профессий, в том числе мужских. Среди женщин, особенно молодых, немало тех, кто стремится открыть свое дело. Изучая различные бизнес-инструменты, совершенствуя управленческие навыки, они становятся реальными конкурентами мужчинам-управленцам. Да и демографическая ситуация такова, что все острее будет ощущаться дефицит квалифицированных кадров.

- Сейчас наблюдается тенденция, когда из-за низкой рождаемости в 90-х и начале 2000-х уменьшилось количество молодых людей на рынке труда, - говорит демограф Наталья Чистякова. – Поэтому в кадровой политике наступают новые времена. Недавно мне попались конкретные рекомендации нынешним предпринимателям, чтобы они отдавали предпочтение при приеме на работу женщинам до 45 лет, а то и старше. Потому как дам-специалистов в возрасте 30-35 лет на всех не хватит. Их просто мало. И получается, что ныне нет альтернативы работникам в возрасте. Особенно остро эта проблема стоит в образовании и медицине, где большинство работников – женщины.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в нашей стране женщины занимают более 80% рабочих мест в сферах здравоохранения и социальных услуг.

- Традиционно в этих областях доходы меньше, чем на каких-либо серьезных производствах или в предпринимательстве, - поясняет Чистякова. – Поэтому мужчины оттуда бегут.

ОТ АВТОРА

Не люблю это выражение, но в данном случае оно подходит как нельзя кстати: сейчас главное – с водой не выплеснуть ребенка. Работающая женщина – это, конечно, хорошо. Карьерный рост, занятость, заработок, самореализация... Но все это не самоцель, правда? Изначально, у женщин все-таки не карьера и десять высших образований должны быть на первом месте, а семья и дети. Работа не даст нам потомков, и если мы не будем рожать, будет ли у нашей планеты будущее?

Но и это еще не все. Многие работающие мамы вынуждены совмещать свою занятость с воспитанием детей. Отвести в детсад, школу, обратно домой, на секции, кружки, к врачам и т.д. Это практически всегда ложится на женщин. Пап от работы, так уж сложилось, отвлекать нельзя. Одного ребенка не отпустишь. Если верить новостям, педофилов развелось! Вот и приходится женщине как белке в колесе крутиться в этой матрице многозадачности. Хорошо, если есть бабушки. А если приходиться нанимать няньку? Ребенка по полдня, а то и больше воспитывает чужой человек. Совпадают ли его ценности с ценностями твоей семьи?

Как часто приходится слышать от дам, что из-за работы им некогда заниматься своими детьми. Зачем тогда нужна такая работа? В погоне за мнимыми трудовыми успехами мы, женщины, упускаем главное – воспитание.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- В 12 из 192 стран мира главой государства являются женщины.

- Исследования затрат рабочего времени, проведенные в Австралии, Франции, Японии, Латвии и Республике Корея, показали, что женщины в целом трудятся на два часа больше, чем мужчины.

- Во всем мире заработок женщин составляет лишь две трети заработка мужчин.

- Доля оплачиваемых рабочих мест, занимаемых женщинами, составляет более 35% в арабском мире, 46% в Латинской Америке и странах Карибского бассейна, почти 58% в Африке, 64% в Азии, 69% в Европе и 73% в Северной Америке.

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- водителями грузовых машин - 27%

- разнорабочими - 20%

- сторожами - 19%

- слесарями и сантехниками - по 7%

- машинистами и автомеханиками - по 5%

- электриками и механиками - по 3%

- токарями, монтажниками и грузчиками - по 2%

По резюме наибольшая доля женщин в исконно мужских профессиях среди

- военнослужащих 32%

- инженеров-конструкторов 31%

- специалистов службы безопасности 17%

- охранников 16%

- инженеров по эксплуатации 12%

- сетевых инженеров 10%

ГОСУДАРСТВО В ПОМОЩЬ

- Высокому уровню женской занятости, помимо прочего, способствуют госпрограммы и нацпроекты в сферах экономики, занятости, образования, здравоохранения и т.д., - поясняет руководитель по развитию платформы «Авито.Работа» Дмитрий Пучков. - Так, с этого года в России реализуется новая Национальная стратегия действий в интересах женщин. До 2030 года в числе ее целей обозначены активное вовлечение женщин в технические профессии и их интеграция в цифровую экономику; поощрение работодателей, которые реализуют корпоративные программы поддержки женщин с детьми; формирование системы непрерывного профессионального образования для женщин.

Но это еще не все. В 2021 году был запущен федеральный проект «Содействие занятости». Он помогает молодым мамам, женщинам с детьми до семи лет, дамам элегантного возраста 50+ получить востребованную специальность. Конечно, он предназначен не только для представительниц прекрасного пола, но им – особое внимание.

КАК ЭТО БЫЛО

От наузницы до телефонистки: Каких профессий больше нет

Какие времена – такие и специальности. Вот раньше, например, в почете были свахи. Фильм «Женитьба Бальзаминова» помните? Кто еще кроме свахи мог подобрать достойный вариант видному жениху или знатной невесте? В советские времена услуги сводниц сошли на нет, появились всякие брачные объявления, агентства и т.д. Современный интернет и соцсети еще больше упростили неловкий момент знакомства: «Привет-привет, сколь лет, как зовут, пойдем в кино?» Но есть немало других профессий, о которых сейчас уже можно прочесть только в книжках.

Наузница

Умение плести грамотные узлы – то еще искусство. Самые-самые мастерицы могли и супротив сглаза узелок сплести, и против лукавого. Узлов в запасе хватало – на все случаи жизни. Были те, что вязались на укрепление семьи или богатство. От узлов, кстати, пошли и обереги.

Хвостовики

Это продавцы и изготовители волчьих хвостов. Дело в том, что волки наносили большой урон хозяйствам, скот губили, на людей нападали. Поэтому на них охотились. В отчетность приносили властям волчьи хвосты, за которую получали щедрую оплату. Народ вошел во вкус и нашел способ, как получить с одного волка побольше денег. Умельцы-хвостовики мастерили хвосты их волчьих шкур и продавали свою продукцию.

Плевальщик

Задумал сеять репу – зови плевальщика. Только ему под силу точными плевками равномерно рассадить мелкие семена по всему полю.

Человек-будильник

Английская профессия. Эти люди ходили утром по городу и будили рабочих на смену. Обычно этим занимались пожилые люди, зарабатывая таким образом небольшие деньги.

Лектор

Это не университетский преподаватель. Более ста лет назад лекторы читали рабочим коллективам газеты, чтобы тем не было скучно. Например, на сигарном производстве. Профессия появилась на Кубе, после перекочевала в США. Позднее лекторов сменили радиостанции.

Развозчик льда

Холодильников тогда еще не придумали, а продукты хранить надо. Помогали шкафы со льдом. Развозчики несколько раз в неделю кололи лед и досталяли заказчикам.

Сплавщик

До появления транспорта срубленный лес сплавляли до лесопилок по рекам. Задача сплавщиков была идти по берегу с длинными палками, направлять бревна и убирать с их пути различные препятствия.

Фонарщик

Зажигать газовые фонари до появления электрических мог специально обученный человек. По длинным приставным лестницам он поднимался на каждый фонарь и зажигал его спичками.

Телефонистка

Окончательно эта профессия исчезла относительно недавно – лет 40 назад. А до этого за коммутаторами (специальные шнуровые доски) сидели телефонистки, переключая и соединяя друг с другом разные телефонные линии.