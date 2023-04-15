За сбор редких грибов и растений будут сажать в тюрьму: В чем суть вступившего в силу закона

Как объясняют эксперты, закон направлен в первую очередь на защиту от тех, кто собирает редкие растения, зачастую обладающие лекарственными свойствами, в промышленных масштабах. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За повреждение, уничтожение, сбор и продажу редких растений и грибов, занесенных в Красную книгу, теперь можно будет получить реальный срок — вплоть до девяти лет в самом тяжелом случае. Закон подписан Президентом и вступит в силу через 180 дней после официального опубликования, то есть считая с сегодняшнего дня.

До сих пор подобные строгости — с реальной статьей в УК — у нас применялись в отношении тех, кто посягал на краснокнижный животный мир. Как утверждал один из авторов закона, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, за уничтожение редких растений, которые находятся под угрозой уничтожения, грозила лишь административная ответственность. Между тем, по его словам, в некоторых регионах, особенно на Дальнем Востоке, Алтае, в Крыму, за последние годы резко увеличилось число случаев, когда редкие виды краснокнижных растений зверски уничтожаются.

Природу, конечно, жалко. Но у обычных граждан еще при обсуждении будущего закона возникли вопросы. Например, это что, теперь каждого, сдуру сорвавшего весной ландыш, в тюрьму сажать будут? А это растение, между прочим, занесено в Красные книги некоторых регионов.

- Ответственность будет наступать именно за сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а не в Красные книги ее субъектов. Поэтому, если вы сорвали несколько ландышей или купили их у бабушки, это не должно повлечь за собой каких-либо санкций, - поясняет доцент департамента правового регулирования экономического деятельности Финансового университета Оксана Васильева.

А вот если на месте ландышей оказались редкие растения, занесенные в Красную книгу РФ, ситуация может обернуться по-разному. В законе оговаривается, что наказание ждет лишь тех, кто действовал с умыслом, а не сгубил что-то редкое и ценное по неосторожности и незнанию. Вроде бы логично, но как это будут доказывать?

- Умысел будет присутствовать, если гражданин намеренно сорвал редкие грибы или растения, зная, что это запрещено Уголовным кодексом. При его оценке будет учитываться количество собранных редких растений и грибов, систематичность такого сбора, познания гражданина в сфере ботаники, - утверждает Оксана Васильева.

Скажем, если грибы или растения выставлены на продажу и указаны их наименования, это определенно подтверждает, что продавец понимает и осознает свои действия, - поясняет ведущий юрист Европейской Юридической Службы Олег Черкасов.

Как объясняют эксперты, закон направлен в первую очередь на защиту от тех, кто собирает редкие растения, зачастую обладающие лекарственными свойствами, в промышленных масштабах. И сбывает их за рубеж. Такие проблемы есть, например, с корнем женьшеня настоящего — теневой бизнес по его сбору и контрабанде процветает в Хабаровском и Приморском краях. В Крыму аналогичная проблема с фисташкой туполистной — ее древесина обладает ценными свойствами.

Но на всякий случай не лишним будет ознакомиться с перечнем внесенных в Красную книгу России растений и грибов. Это можно сделать здесь, вы увидите не только названия, но и фотки, как что выглядит.

Какие наказания и за что грозят по новому закону

- Умышленное уничтожение, повреждение, незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов -тюремный срок до четырех лет и штраф до миллиона рублей.

- Все то же, но с использованием служебного положения, а также с публичной демонстрацией в СМИ или интернете- до шести лет лишения свободы и штраф до двух миллионов рублей.

- Незаконное приобретение или продажа все тех же растений и грибов с использованием СМИ или интернета - лишение свободы на срок до пяти лет и штрафом до полутора миллионов рублей (переводим на простой язык: не надо продажу таких растений и грибов в СМИ и интернете рекламировать, а также на такие рекламы откликаться).

Если использовалось служебное положение- до семи лет лишения свободы и штраф до трех миллионов рублей.

- Ежели незаконное приобретение и продажа растений и грибов с использованием СМИ или интернета было совершено группой лиц по предварительному сговору - до девяти лет тюрьмы и штраф до трех миллионов рублей.