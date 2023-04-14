Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение краснокнижных растений и грибов

Путин подписал закон об уголовной ответственности за преступления в отношении краснокнижных грибов и растений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за незаконный сбор и оборот краснокнижных растений и грибов. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Законопроект предусматривает лишение свободы до 4 лет со штрафом до 1 миллиона рублей за умышленное уничтожение, повреждение, приобретение, хранение и продажу растений и грибов, занесенных в Красную книгу России. В случае совершения преступления с использованием служебного положения или с публичной демонстрацией преступления преступнику грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до двух миллионов рублей.

Напомним, ранее уголовная ответственность грозила только за незаконные действия в отношении особо ценных животных и водных биологических ресурсов. 7 апреля 2023 года Госдума одобрила законопроект, унифицирующий подход к обеспечению уголовно-правовой защиты особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, а также объектов растительного мира, занесенных в российскую Красную книгу или охраняемых международными договорам.