Временные пожарные посты, доптехника и усиление состава: Как на Пасху проследят за безопасностью россиян

На учете надзорных органов - порядка 10 тысяч объектов. Фото: стоп-кадр видео МЧС России

В канун Светлого Христова Воскресенья специалисты Государственного пожарного надзора (ГПН) проводят масштабную профилактику практически во всех православных храмах.

«На учете надзорных органов - порядка 10 тысяч объектов, - рассказали KP.RU в пресс-службе МЧС страны. - Наши специалисты провели более полутора тысяч тренировок по эвакуации - с участием персонала, а также две с половиной тысячи инструктажей и бесед».

А в ночь на 16 апреля в храмах и в других местах, где пройдут богослужения, заступят на дежурство наряды сотрудников МЧС.

«Организовано 2,5 тысячи временных пожарных постов, - читаем в оперативной сводке, - к дежурствам будет привлечено 9 тысяч человек личного состава, задействовано 685 единиц техники».

Санкт-Петербург.

«На учете - 179 культовых объектов, здесь проверена исправность огнетушителей, осмотрены эвакуационные выходы».

Ростовская область.

«В подразделениях Федеральной противопожарной службы прошло боевое развертывание, отработаны действия при возможных чрезвычайных ситуациях».

КСТАТИ

«МЧС России рекомендует прихожанам храмов с осторожностью относиться к зажженным свечам, не допускать их падения на пол».