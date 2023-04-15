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Политика15 апреля 2023 7:45

Скандальное заявление: В Европе признали, что Украины уже не существует

Премьер Венгрии Виктор Орбан вызвал настоящий скандал своим заявлением. Но настоящий смысл его выступления совсем в другом
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН