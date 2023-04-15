Светлой Пасхи: прямая онлайн-трансляция пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя 15 апреля 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пасхальное богослужение пройдёт 15 апреля 2023 года, в Храме Христа Спасителя, при участии президента России Владимира Путина. Начало традиционной службы запланировано на 23:30 по московскому времени. Сайт KP.RU ведёт прямую трансляцию праздничного богослужения.

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Накануне праздника делегация Фонда Андрея Первозванного, по традиции, доставляет Благодатный огонь к патриаршему богослужению в Москве, которое проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Праздничное мероприятие посетит и глава Российской Федерации Владимир Путин

Президент России, традиционно, старается не пропускать Пасхальное богослужение. Путин будет присутствовать в Храме Христа Спасителя. Смотреть прямую трансляцию праздничной службы при участии главы государства 15 апреля 2023 года, в 23:30, вы можете на сайте KP.RU.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент России будет участвовать в Пасхальном богослужении 15 апреля в Храме Христа Спасителя.