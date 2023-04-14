Песков заявил, что Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин в субботу, 15 апреля, посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

«Завтра президент будет на пасхальном богослужении. Он будет в храме Христа Спасителя», - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства. Напомним, в прошлом году пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Службу посетил и российский лидер.

Как ранее писал сайт KP.RU, депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение своих коллег в федеральном парламенте проект закона, предусматривающий ежегодный выходной день сразу после Пасхи. Авторы законопроекта полагают, что такая мера будет не только данью уважения историческим традициям православного сообщества, но и свидетельством признания государством и жителями страны особой роли православия в России.