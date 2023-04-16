Как на самом деле космонавты решают проблемы со здоровьем в невесомости и зачем им уметь шить: Необычные факты о жизни на орбите

Немецкий астронавт Александр Герст взвешивается в модуле «Звезда». Фото: «Записки космонавта», блог Олега Артемьева/artemjew.ru

КТО НЕ БЕЖИТ, ТОТ НЕ ЖИВЁТ

Каждый космонавт должен в обязательном порядке тренироваться не менее двух часов, пока живёт и работает на космической станции. В условиях микрогравитации все мышцы атрофируются, в том числе и сердечная. Если не тренироваться во время экспедиции, то после возвращения у космонавта может случиться инфаркт.

Так и произошло с космонавтом Андрияном Николаевым в 1970 году. Вместе с Виталием Севастьяновым они вернулись на Землю после почти 18-дневной экспедиции в космос. Орбитальных станций тогда ещё не было, космонавты работали и проводили эксперименты в космическом корабле без физнагрузок. По возвращению домой здоровье космонавтов оставляло желать лучшего — у того же Николаева произошла серия микроинфарктов. С тех пор космонавтов заставляют потеть до седьмого пота — только благодаря комплексу упражнений «звездолётчики» могут проводить в космосе полгода, год и даже больше. Рекорд принадлежит врачу-космонавту отряда Валерию Полякову — он прожил на станции «Мир» 437 суток (1 год, 2 месяца, 13 дней, 17 часов и 58 минут)!

В американском и русском сегменте есть велотренажёры и беговые дорожки. В американском же дополнительно установлен силовой нагрузочный тренажёр на все группы мышц.

КАК В НЕВЕСОМОСТИ СХОДИТЬ В ТУАЛЕТ?

Вопрос, конечно, грубоватый, но жизненный. Сходить в туалет в невесомости - дело непростое. До того, как началась эпоха МКС, американцы всё никак не могли все наладить в этой сфере - ну, не получалось у них создать удобный унитаз. По воспоминаниям астронавта Майка Маллейна, во времена полётов шаттлов, перед тем, как «пойти» в туалет, лучше всего было полностью раздеться! Улетевшие фекалии были обычным делом…

Однажды даже астронавт, коллега Маллейна решил провернуть с товарищами очень злую шутку. Он отправился в туалет, прихватив самую обычную сосиску из контейнера с едой. Потом, подождав немного, выкинул её в общий отсек и стал гоняться за ней с салфеткой. Астронавты, не заметив подвоха, уворачивались от сосиски, предполагая худшее. Все были в шоке, когда астронавт догнал свою "добычу", поймал в сосиску и съел... Пранк удался.

Космонавт Олег Артемьев рассказывает, как пользоваться российским космическим туалетом. Фото: «Записки космонавта», блог Олега Артемьева/artemjew.ru

Сейчас в модулях «Звезда» и «Наука» стоит по космическому унитазу. Для жидких отходов используют полусферу со шлангом, которая всасывает всё в специальный бак. А для твёрдых отходов существует почти обычный туалет, только с генерацией мощного всасывающего потока. Для того, чтобы космонавт не слетел с туалета во время своих дел, существуют специальные пристяжные ремни.

Индивидуальные средства гигиены космонавта Олега Артемьева. Фото: «Записки космонавта», блог Олега Артемьева/artemjew.ru

КАК УЗНАТЬ, ПОТОЛСТЕЛ ЛИ ТЫ В КОСМОСЕ

Развесовка космического корабля, что при старте с Земли, что при возвращении — дело ответственное. Потому, космонавты не должны ни толстеть, ни худеть в полете. Желательно держать тот же вес на протяжении всей экспедиции. И если космонавт прилетит похудевшим, то это ещё ничего. Капсулу можно уравновесить, прихватив пару кг груза со станции. А вот если космонавт вес наберёт, то это может быть чревато проблемами с и так подуставшим сердцем.

Для взвешивания на станции установлены космические весы. Называются они мудрёно — измеритель массы тела в невесомости «ИМ-01М». Принцип работы — преобразование и пересчёт на массу тела периода колебаний специальной платформы с размещённым на ней космонавтом или каким-нибудь предметом. Банально — космонавт садится сверху, сжимает пружину, а потом резко её отпускает. Покачавшись немножко, прибор выдает частоту колебаний, а космонавт потом по формуле считает свои массу и вес на Земле.

А ЧТО, ЕСЛИ КТО-ТО ЗАБОЛЕЕТ

Обычно космонавт в первые пару недель в полете чувствуют себя не очень хорошо — организм привыкает к микрогравитации.

Потом, когда жизнь войдет в свою колею, космонавты и астронавты проходят регулярные медицинские конференции с врачом экипажа по видеосвязи.

Медицинская конференция с врачом экипажа. Фото: «Записки космонавта», блог Олега Артемьева/artemjew.ru

На случай медицинских проблем космонавтов и астронавтов на земле обучают оказывать первую помощь. Ну а если случится настоящее ЧП... Такой сюжет лег в основу фильма «Вызов», которые выходит сейчас на широкие экраны. Так ЦУП принял решение отправить с Земли на МКС врача. Кстати, актрису Юлию Пересильд готовили к полёту примерно столько же, сколько её героиню-врача в фильме.

НЕ СКУЧАЮТ ЛИ КОСМОНАВТЫ ПО БЛИЗКИМ?

В течение дня космонавт может согласовать сеанс видеосвязи с семьёй или просто позвонить им через мессенджер.

Юлия Новицкая держит ноутбук перед дочерью Ритой, пока папа (космонавт Олег Новицкий) находится «на работе». Фото: «Блог жены космонавта»/Роскосмос

На выходных можно болтать даже целый час. Это один из важных аспектов психологического здоровья космонавта.

НЕ ТОЛЬКО СТАВИТЬ ЭКСПЕРИМЕНТЫ, НО И ШИТЬ

Так как в космосе на предметы не действует сила тяжести, как на Земле, то все предметы на станции должны быть закреплены.

Космический швейный набор. Фото: «Записки космонавта», блог Олега Артемьева/artemjew.ru

Если у какого-то предмета нет штатного магнитика и липучки, то его пришивают. А так как потерять в невесомости иголку чревато большими проблемами, космонавтов учат шитью заранее.

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