В ставке Зеленского мечутся, не зная, что делать: французы сняли репортаж из российского военного лагеря

Киев начал откровенно метаться и суетиться Фото: REUTERS

Еще несколько дней назад премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что обещанное Киевом контрнаступление может начаться "летом, но не позднее осени". Тем самым он переносил начало операции, анонсированной ранее на весну, после того, как его перенесли с зимы.

- Киев начнет контрнаступление по готовности, возможно, летом. Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров относительно начала наступления. Все наши друзья и партнеры четко понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть на 100 и даже больше процентов готовым к этому, - заявлял Шмыгаль и перечислял, что необходимо для "наступа". - Чтобы быть готовыми к контрнаступлению, нам нужно больше артиллерии, боеприпасов. Нам нужно больше ракет средней и большой дальности, нам нужны танки, и нам понадобятся истребители.

Но это категорически не устроило Вашингтон, и, находясь в Вашингтоне, Шмыгаль был вынужден скорректировать свою позицию и рассказать, что контрнаступление начнется уже в ближайшее время: "Ничто не повлияет и не изменит наши планы на контрнаступление. Наша цель – победа, наша цель – освобождение украинских территорий в границах 1991 года. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают".

Скромно так поддерживают. Не признался, что пинают в спину, гоня украинцев в бой. По сведениям из информированных источников, " Зеленский провел совещание с военными, главой СБУ Малюком и руководителем ГУР Будановым. Основной вопрос - подготовка контрнаступления на Юге и Бахмутовском направлении. На Банковой требуют от Генштаба военных побед". По сведениям этого источника, "Зеленский заявил, что мы не можем потерять Бахмут, мы обещали администрации Байдена, что город удержим любой ценой, а тенденция указывает на обратное, о чем нам постоянно напоминают наши партнеры".

Движуха в Киеве активизировалась после того, как ряд западных СМИ и аналитиков выразили сомнение в успешности контрнаступления. В числе последних было даже известное агентство Bloomberg, эксперты которого заявили, что ранее следующего года успешного наступления от ВСУ ждать не стоит. Самые оптимистично настроенные из числа скептиков аналитики предположили, что ВСУ смогут продвинуться, максимум, на 30 километров.

В таких условиях Министерству иностранных дел Украины совершенно точно не позавидуешь. Сегодня вполне себе официальные лица и даже лица ведомств говорят одно, завтра – совершенно противоположное, а что они скажут послезавтра, они даже завтра не будут знать.

Тем более, что украинская дипломатия начинает получать не калачи и плюшки, а синяки и шишки со всех сторон. Еще совсем недавно Кулебе пришлось отвечать перед Зеленским за неудачу "украинского мирного плана", на который возлагалось множество амбициозных планов украинских дипломатов. Киев хотел получить его поддержку по итогам "саммита за демократию", проведенного Вашингтоном, но включение в текст итоговой декларации ссылки на план Зеленского заблокировали Индия, Бразилия, Израиль, Мексика и Аргентина. В Африке и Азии. Вообще, отказываются даже обсуждать "украинский мирный план", а не то что подписывать.

А тут еще и французское телевидение преподнесло сюрприз, от которого в МИД Незалежной чуть с ума не сошли. Телеканал France 24 снял небольшой сюжет продолжительностью 1 минута 34 секунды о конфликте, который буквально взорвал ведомство Кулебы. Потому что, в отличие от всех предыдущих сюжетов западных телевизионщиков, этот был снят в расположении российской группы войск.

- Примерно в 30 километрах от линии сопротивления, в секретном месте, российские войска готовятся к бою. Большинство солдат здесь не профессионалы, они призваны из Сибири. Они уже посетили боевую зону, и теперь готовятся туда вернуться, - начали свой сюжет и дальше пошли беседы с российскими солдатами. Прямая речь наших солдат, их убежденность в своей правоте, отсутствие страха перед украинским наступлением, которое французы, цитируя нашего воина, назвали "вражеским" – все это и многое другое вызвали бурное негодование МИД Украины.

- Сюжет France 24 о российских военных, которые готовятся убивать украинцев – позор журналистике. Попадание на оккупированные территории без согласия Украины нарушает украинское законодательство, и причастные к таким действиям будут отвечать по закону, - заявил, кипя от злости, официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. К обвинениям французской телегруппы присоединился и посол Украины во Франции Вадим Омельченко, поставивший репортажу французов клеймо "плохого примера так называемой нейтральной журналистики".

Которая вполне устраивала Киев, пока западные журналисты выступали с украинской стороны и делали все, чего хотел Киев, участвую, в том числе, и в украинских провокациях и постановках. И, хотя телеканал удалил потом сюжет со своего сайта, свое дело он успел сделать.

Киев начал откровенно метаться, суетиться, устроил разборки между своими (секретарь СНБО Алексей Данилов, например, назвал Порошенко пособником Кремля), не понимая, что надо делать. Вне зависимости от того, потел ли больной перед смертью или нет – это хороший признак.

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