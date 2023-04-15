От пулемёта «Максим» до Кремлевских часов: Как обычный тульский мальчишка стал Левшой нового поколения

Бессменный руководитель ООО "Микрон" Валерий Соснин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Так и хочется застыть от удивления на месте и голосом Тараса Бульбы, встретившего своих сыновей, восторженно произнести:

- Ах, и богата же русская земля самородками!..

И потом ещё долго дивиться, привстав со стула словно Гаврила Державин на картине Репина.

Но я, как обычно, боялся всех рассмешить. И первое время свои чувства держал при себе.

Подумаешь, пистолет Стечкина размером с детскую ладошку. Ну, разбирается. Ну, стреляет. И не резиновыми пульками, как в «Детском мире». А оригинальными патронами, тоже уменьшенными!..

Без зажигалки можно было бы подумать, что пистолет Стечкина настоящий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вот знаменитый автомат Калашникова. В миниатюре. Я его беру, стараясь дышать как можно тише - с пиететом. Снимаю с предохранителя. Отвожу затвор. Жму на курок... И, уже не в силах сдержать эмоций, ору от восторга на всю Тулу!

Надо же, стреляет.

- А можно я гильзу на память возьму? А сколько такая игрушка стоит?.. А это у вас что? Пистолет Токарева?

Виртуоз оружейного дела Валерий Соснин, видя, как я затаротил, улыбается в ответ. Потому как на его глазах только что произошло очередное чудо. Взрослый 35-летний дядя (то есть я!) превратился в мальчишку. Надо признать, что фотокор «КП» Михаил Фролов тоже поплыл. Но его больше впечатлила мастерская, в которой изо дня в день с помощью станков выковывается такое волшебство. А, точнее, вырезается, точится, варится, шлифуется, красится, подгоняется, завальцовывается... Пока миниатюрная модель оружия не станет точной копией настоящего.

НЕ МАЛЬЧИК, А КУЛИБИН

Итак, мы в Туле - на территории ООО «Микрон» (бывший советский кооператив). Бессменный руководитель предприятия Валерий Соснин сидит за рабочим столом и, словно Шерлок Холмс, рассматривает через лупу собственную ладонь.

«Гадает, что ли?» - подумал я.

Оказалось, в кожу впился миллиметровый кусочек стальной стружки. Обычное дело для такого производства.

Миша обращает внимание на токарный станок - и тоже крошечный, как из Цветочного города.

- Сам сделал, - буркнул Соснин и, прищурив правый глаз, наконец извлёк из руки металлическую занозу.

- То есть как это... сам?

Всё же это не деревянное корыто. Там внутри чёрт ногу сломит. Со всеми этими вилками, втулками, шпонками.

- Сам начертил эскизы, - невозмутимо добавил Валерий. - Выточил детали. И собрал.

Миша, увидев моё беспомощное лицо, засмеялся.

- А ты, что, - говорит, - думал, станки на деревьях растут? Должен же их кто-то собирать.

Оружейных дел мастер Валерий Соснин (город Тула). Фото: Михаил ФРОЛОВ

Через час нашей беседы я понял, что житель Тулы Валерий Соснин в принципе привык полагаться только на себя. И это не громкие слова в стиле советской передовицы.

Судите сами.

Потребовался ему миниатюрный станок, которого не было в продаже. Сделал.

Понадобился мини-патрон, который позволял бы работать модели как настоящему оружию в автоматическом режиме и полуавтоматическом, при этом чтобы сила выстрела не превышала 3-х джоулей (иначе оружие могут признать боевым). Изобрёл.

Решил утеплить в доме стены нестандартным способом - и утеплил (с помощью старых пластиковых бутылок и картонных шпулей из-под ниток). И даже запатентовал технологию.

Кажется, если завтра в России перестанут продавать пылесосы, Соснин возьмёт радиоприёмник «Горизонт», вставит в него садовый шланг, перепаяет схемы, как в одном из выпусков «Ералаша», и уничтожит всю пыль в округе. С детства возился с железками. И тащил в дом всё, что попадалось под руку.

Телескопический тренировочный патрон Валерия Соснина позволяет работать автоматике даже в самых миниатюрных моделях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это сейчас пошёл в магазин и купил самокат ребёнку, - рассказывает тульский умелец. - А у нас такой возможности не было. И потому я собирал его сам.

- Ну как это сам? - снова засомневался я.

- Вместо колёс использовались старые шариковые подшипники. Впереди побольше - от грузовика, сзади поменьше. Из досок сбивали руль, которым с помощью оконных петель можно было крутить. Ну и основа, на которой стоишь, тоже была деревянной. Мы на таких самокатах всю Тулу объездили.

- И в каком это классе было?

- Примерно во втором или в третьем.

Ничего не хочу сказать. Вот правда. Но, по-моему, современный второклассник даже не знает, что такое пассатижи. Зато умеет менять аккаунты как перчатки, закачивать файлы на сервер и троллить одноклассников в ВК.

- У моей бабушки была самодельная трость из орешника, - с улыбкой вспоминает Валерий Соснин. - Так я решил немного её улучшить. И коротким ножиком поработал над ручкой. Получилась голова собаки.

В общем уже в детстве было понятно, что у парня золотые руки.

Отчим Василий Фёдорович всячески поощрял его, а мама Евдокия Фёдоровна каждый раз хваталась за голову - опять притащил в дом какой-то хлам.

Из всех школьных занятий, как ни странно, Валерий больше всего любил рисование. Особенно хорошо ему удавались портреты.

- По остальным предметам были тройки, но зато твёрдые, - говорит Соснин. - Я до сих пор помню и геометрию, и химию. Хотя особенного интереса к ним не проявлял.

ОТ ЧАСОВ К ОРУЖИЮ

Казалось бы. Много таких ребят было раньше. Кто сутками пропадал в гараже, возился с мопедами и мотоциклами, перебирал отцовский запорожец, читал «Юный техник» и «За рулём». Однако все эти увлечения почти всегда прерывались армией и кончались какой-нибудь простой профессией, в которой не надо быть Шуховым или Сикорским. Так и Валерий Соснин, окончив девять классов, подался в железнодорожное училище. Но, став помощником машиниста тепловоза, не выдержал и двух лет. Изо дня в день - Тула-Москва, Москва-Тула... Тула-Москва, Москва-Тула... Скучно.

И так в 19 лет Валерий Соснин поступил учеником на Тульский механический завод в часовую мастерскую. И это уже не просто страничка биографии, а начало карьеры современного изобретателя.

- Кстати, свои первые настольные часы «СЧЗ» (Сердобский часовой завод, - прим. ред) я сломал в восьмилетнем возрасте, - рассказал туляк. - А починил в 14 лет. И сразу полюбил это дело.

Спустя три месяца работы в мастерской Валерий уже ремонтировал самые сложные модели (швейцарские, как правило). И даже сам восстанавливал поломанные детали (например, ось маятника).

- Неподалёку от нас был ювелирный магазин, - вспоминает мастер. - И люди иногда сдавали в него часы, вышедшие из строя. Корпус ювелиры забирали себе, а часовые механизмы отдавали нам. И я возился с ними до глубокой ночи. Даже с теми экземплярами, которые не подлежали ремонту. Чисто для себя.

Позже, оказавшись на швейцарском часовом заводе, Валерий настолько впечатлился процессом, что решил организовать нечто подобное и в Туле. И, по сути, возродил в своих краях старинный промысел, который когда-то - ещё при Петре - был здесь популярным (наряду с самоварами, пряниками и оружием).

- Мы основали кооператив и начали изготавливать часы с кукушкой, - рассказал Соснин. - Ручная продукция оказалась востребованной.

Это мягко говоря.

- К тульскому часовщику даже обратились люди из администрации Президента с просьбой изготовить напольные часы для Большого Кремлёвского Дворца - и не одни, а сразу пять, - сообщили «КП» в ООО «Микрон». - Компания справилась с заказом и теперь столичный Кремль живёт по «тульскому времени».

Кроме этого, «Микрон» занимался когда-то реставрацией старинной мебели и даже выпускал приборы для подводного ориентирования.

Возможно, производство бывшего кооператива так бы и осталось таким же, как десять или пятнадцать лет назад.

Кольт М1911. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Но в законе об оружии сделали существенные послабления, - объяснил Валерий Соснин. - Если в советское время нельзя было что-то изготавливать в принципе (да и конструировать тоже), то в начале 2000-х разрешили делать мини-модели. Главное, чтобы энергия выстрела не превышала 3-х джоулей (у боевого автомата Калашникова, для сравнения, пуля летит с силой 1540 джоулей). И я тут же приступил к работе.

Миниатюрный пулемёт «Максим», умеющий стрелять, обойдётся в 120 тыс рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Здесь хотелось бы три раза подчеркнуть. Миниатюрное оружие Соснина - это не болванки, не муляжи. Это полноценные экземпляры, которые точно также стреляют. Пулемёт, уменьшенный в восемь раз, ничем не отличается от своего взрослого собрата. Только размером и силой выстрела. Пистолеты, винтовки, автоматы... Всё это разбирается как в армии. Только делать это нужно аккуратно. Некоторые детали хрупкие.

Знаменитый ППШ (пистолет-пулемёт Шпагина). Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРИЕЗЖАЛ ЕВКУРОВ. ОДОБРИЛ

...И всё же привыкнуть к этому невозможно. Я беру в руки 911-й кольт - точнее, в пальцы - и чуть не плачу от умиления. Внутри, у этой крохи, как у Микеланджело в камне, ничего лишнего. Возвратная пружина, ударник, спусковой крючок - всё это работает как часы. То же самое касается вальтера, ППШ (пистолет-пулемёт Шпагина), ТТ (Токарев Тульский) и других моделей.

Копии оружия ООО «Микрон» на фоне компьютерной клавиатуры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возникает два вопроса. Сколько это стоит и кому это надо?

По-моему, догадаться несложно. Учитывая трудоёмкость процесса...

Винтовка Бердана, уменьшенная в три раза, обойдётся в 108 тыс рублей. Пулемёт «Максим» (масштаб - один к четырём) - в 120 тыс. WalterPPK (один к двум) - в 156 тыс. Плюс патроны.

Среди покупателей в основном обеспеченные люди. Предприниматели, чиновники. Случались и госзаказы. Несколько сувенирных партий, например, выигравший конкурс Валерий Соснин изготовил для Минобороны (в подарок ветеранам ВОВ и другим высоким гостям).

Миниатюрный автомат Калашникова способен стрелять не только одиночными выстрелами, но и очередью. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Остаётся придумать своё оружие, - говорю я Мише вполголоса.

- Так я уже придумал, - отреагировал наш Левша, выключая станок лазерной сварки. - Сейчас расскажу.

Модель так и называется «автомат Соснина». Среди его особенностей можно выделить следующие:

- компактный (классический приклад отсутствует в принципе - его роль выполняет сама ствольная коробка);

- имеет два спусковых крючка (один под правую руку, другой под левую);

- магазин на 50 патронов (автомат Калашникова вмещает 30);

- и перезаряжается цевьём, как помповое ружьё (что экономит время).

Эта модель уже запатентована, но пока остаётся концептом.

Как и другое изобретение Валерия Соснина. А именно - ударно-спусковой механизм, позволяющий стрелять и очередями, и одиночными, не переключая режим огня.

- Как это?!

- Идите за мной.

Маэстро взял охолощённый автомат Калашникова, вставил модернизированный механизм в ячейку, зарядил холостыми патронами и начал стрелять. Коротко, отрывисто. Одиночными.

- Теперь - следите... Я прожимаю глубже спусковой крючок - и наш автомат стреляет уже очередью!..

Раздался оглушительный треск. И мне, как Андрею Миронову, выбирающему капкан на волка, захотелось разулыбаться и воскликнуть:

- Заверните!

Тренировочные патроны сотрудники ООО «Микрон» собирают там же, где и копии оружия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Подобный ударно-спусковой механизм тестировал лично генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров (заместитель министра обороны РФ, - прим. ред), - добавил тульский мастер. - И сказал, что такие вещи нужно внедрять. Так что мы в любой момент готовы предоставить все материалы.

Ударно-спусковой механизм, позволяющий стрелять и очередью, и одиночными выстрелами без переключения режима. Фото: Михаил ФРОЛОВ

P.S. Больше всего меня впечатлила усидчивость тульского мастера. На улице весна, солнце палит. Мужики разливное пиво пьют. В парке играет музыка. Деревья уже зеленеют. А он сидит в своём закутке и, сгорбившись над какой-то стальной закорючкой, обрабатывает её, словно стоматолог, бормашиной. Ту-да. Сю-да... Ту-да. Сю-да... Из Тулы в Москву. И обратно... Из Тулы в Москву. И обратно... Вжжжик... Вжжик... Целый час в таком режиме... Точнее, 52 года - с тех пор, как устроился учеником в часовую мастерскую.