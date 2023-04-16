Украина поставила себя вне Божьего и человеческих законов: ВСУ подло обстреляли главный храм Донецка в пасхальную ночь

В декабре прошлого года в купол Свято-Преображенского Кафедрального Собора уже попадал украинский снаряд Фото: Иван ЖИЛЯК

Мрази. В Пасхальную ночь во время праздничной службы гниды из ВСУ обстреляли из РСЗО главный храм Донецка – Свято-Преображенский собор. Ранены шесть человек, в том числе и один из священнослужителей. Беременная женщина, которая попала под обстрел, находясь в автомобиле, погибла.

Это не совпадение, это не случайность, это их сущность. РСЗО бьют по координатам, а храм, он никуда не сбежит, не укроется. Он никуда не денется. Очень простая цель, если ты хуже скота, очень сложная, если человек. Все эти годы Украина обязательно обстреливала храмы в церковные праздники, доказывая, что с людьми у ее военных мало общего, практически ничего. Они уже не могут иначе, гибель мирных жителей доставляет им радость. Украина исповедует культ каннибалов с человеческими жертвами. Украинцы и в этот раз обещали и заранее похвалялись, что будет именно так, а не иначе. Осталось разве что из не освоенного ими заняться настоящим людоедством. Но они, я вас уверяю, и это освоят.

Среди прихожан собора есть пострадавшие. Фото: ТГ-канал «Типичный Донецк»

- Новые времена – новые веяния. Убивают и на Пасху, какая разница. Если военное руководство россиян соберётся на Пасху в церкви, а "Хаймарс" узнает об этом – я думаю, прилетит прямо в Пасху. По сборищу этих россиян, - заявил еще в начале апреля киевский миллионер Геннадий Балашов, а потом поправился, что бить будут не только по военным, а просто по русским, пришедшими в храмы. - Они вне закона, в том числе и Божьего закона. Поэтому, хоть Папа Римский и хочет перемирия, я думаю, что военная целесообразность не позволяет сейчас украинцам останавливаться.

Беглый миллионер, а Балашов свалил из Киева в США в целях сбережения себя любимого, высказал не только свою личную точку зрения. Так сейчас считает большинство украинцев, достаточно пройтись по украинским сегментам соцсетей, а уж в украинской власти людей с иной точкой зрения просто не потерпят. Они называют убийство мирных людей военной целесообразностью. Но этим сами выносят себя вне закона Божьего и вне территории законов человеческих. Это для них нет ни законов (даже таких относительных, как в ведении военных действий), ни морали. Именно поэтому они должны быть уничтожены, чтобы рассадник этого зла засох, а их потомки стыдились бы своих предков и сами, а не только окружающие, считали их исчадиями ада.

Все самое гнусное, всю скверну, что есть в человеческой натуре, вобрало в себя нынешнее украинство. Ни один темный уголок души не оказался обойден и не остался незамеченным. Атаки на православные храмы, издевательства над беззащитными пожилыми и юными прихожанами показали их наиподлейшую сущность. И убийство тут всего лишь закономерное продолжение поведения нелюдей. Не надо снимать фильмы ужасов про зомби, можно ограничиться документалкой про Украину. Вот они, живые и настоящие реальные зомби. Во главе со своим лидером – гнидой Зеленским, который записал свое пасхальное обращение у главного храма Киево-Печерской лавры, настоятеля которой недавно арестовала СБУ. И это обращение на таком фоне стало еще одним издевательством над, с его точки зрения, поверженным и бессильным противником, которому все вместе они мстят за то, что сами так и не сумели стать людьми. В отличие от тех, кого они стараются убить как можно больше, уповая на собственную безнаказанность.

И надо обязательно доказать им на их собственном примере и на их собственных шкурах, что в этом они очень сильно ошибаются. Бог там сам потом рассудит, но наша задача, чтобы они ответили за все свои преступления здесь, в этой жизни.