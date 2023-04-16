В пасхальную ночь ВСУ обстреляли Донецк, возле храма погибла женщина

В пасхальную ночь женщина погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рядом с собором в центре Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ погибла женщина. Это произошло в ночь с 15 на 16 апреля во время пасхального богослужения, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что обстрел начался, когда в Спасо-Преображенском соборе шло богослужение. Верующие пытались эвакуироваться. Женщина погибла в автомобиле. По информации агентства, еще как минимум три человека получили ранения.

Также представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, еще четыре снаряда «натовского» калибра 155 мм ВСУ выпустили в сторону Кировского района Донецка после полуночи.

Тем временем губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Новая Таволжанка со стороны Украины. В результате попадания одного из снарядов пострадала 73 летняя бабушка.

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