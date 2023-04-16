В Японии снова напали на высокопоставленного политика: в чем причина участившихся покушений

Террористом оказался 24-летний Рюдзи Кимура Фото: REUTERS

В субботу премьер-министр Японии Фумио Кисида едва не стал жертвой покушения. Во время выступления политика на митинге в городе Вакаяма в поддержку одного из кандидатов в губернаторы префектуры, из толпы в оратора бросили дымовую шапку, которая с громким хлопком сдетонировала через несколько секунд. Охранники вовремя сумели оттолкнуть премьера, он не пострадал и даже не стал менять график своих последующих выступлений. Но один из полицейских на месте происшествия получил ранения.

Террориста скрутили обычные граждане и подоспевшие сотрудники полиции. Им оказался житель соседней префектуры - 24-летний Рюдзи Кимура. О мотивах своего поступка он говорить отказался, при обыске в его жилище нашли еще одну шашку и порох.

Охранник успел отбить в сторону брошенную бомбу и развернуть бронированную сумку-укрытие. Фото: стоп-кадр видео

Это уже второе за год покушение на высокопоставленных политиков в Японии. В июле прошлого года был убит пользовавшийся большой популярностью в стране экс-премьер Синдзо Абэ. Он тоже выступал на предвыборном митинге, когда бывший моряк Тэцуя Ямагами дважды выстрелил ему в спину из самодельного пистолета. На допросе убийца сбивчиво объяснял, что «разочаровался в Абэ, поскольку тот выполнял указания некой организации». Что это за организация, так и пояснил. Ямагами был признан вменяемым, и сейчас с ним продолжает работать следствие.

Почему же в дисциплинированной Японии, которая считается одним из самых безопасных государств, вдруг пошли чередой резонансные теракты?

- До Второй Мировой войны громкие политические убийства нередко случались в Стране восходящего солнца, - рассказывает заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов. - В феврале 1936 года были зверски убиты бывшие премьер-министры Сайто Макото и Такахаси Корэкиё. Правда, это произошло во время путча, поднятого в армии национал-социалистами. В конце 50-х зарезали видного профсоюзного деятеля. С тех пор и до недавнего времени ничего подобного не повторялось. Этому, в частности, способствовали очень строгие законы о контроле над оружием. В специализированных магазинах можно приобрести только дробовики и пневматику (да и то - после долгой процедуры). Пистолеты и автоматическое оружие запрещены. Скажем, в 2018 году в Японии зафиксировали только десять случаев смерти от огнестрелов.

Думаю, что покушения на Абэ и Кисиду - дело рук одиночек, а не каких-то тайных структур. Мотивы терактов - сугубо личные, не всегда объяснимые и, скорее всего, связанные с неуравновешенностью этих людей. Тревожно, если это превратится в некую моду для радикалов, поэтому с организацией охраны первых лиц японцам явно надо быть построже. Тем более, что совсем скоро страна примет у себя саммит группы G7. Но премьер Кисида уже заявил, что безопасность на мероприятии будет обеспечена в полной мере.