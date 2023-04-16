Звезды на премьере фильма-притчи «Русский крест»: загадочная Екатерина Климова и Михаил Пореченков с детьми

В Москве прошла премьера фильма-притчи «Русский крест» Фото: Оксана ЗУЙКО

Картина снята по поэме поэта Николая Мельникова. Как сказал режиссер фильма Эдуард Бояков - это история покаяния и духовного возрождения простого человека Ивана Ростка, достигшего предела в своем падении. Главный герой обретает веру после явления ему святого Георгия и ставит перед собой задачу – восстановить разрушенный в советское время деревенский храм.

Фото: Оксана ЗУЙКО

В главных ролях снялись Михаил Пореченков, Полина Чернышова и Юрий Кузнецов.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Эдуард Бояков пришел в кинотеатр «Октябрь», где проходила премьера, раньше всех и успел пообщаться с журналистами.

- Премьера нашего фильма проходит в День Светлой Пасхи – 16 апреля, в воскресенье. Это тоже очень необычно, потому что обычно премьеры фильмов выходят в четверг, - сказал Бояков. - Вы услышите историю. Историю человека, понятную каждому. Я ровесник поэта Николая Мельникова. Вся команда, создававшая фильм, так получилось случайно, – это команда людей, которые родились в 60-е годы. И, конечно, Мельников писал поэму о наших отцах. Мы посвящаем наш фильм поколению наших родителей. То есть тем, кто родился в военное время, в 40-е, может быть, в 30-е. Сама идея экранизации стихов очень сложна. Если люди начнут разговаривать в кадре стихами, то это будет странно, мягко говоря, выглядеть. Поэтому много стихов звучит за кадром, а люди существуют как обычные люди.

Надежда Бабкина Фото: Оксана ЗУЙКО

По красной дорожке проходили гости, приглашенные на премьеру. Среди них было много известных людей: Михаил Пореченков, Надежда Бабкина, Евдокия Германова, Екатерина Климова, Анастасия Макеева, Елена Захарова, Марат Башаров и другие знаменитости. Бабкина вместе с артистками театра «Русская песня» были в центре внимания. Надежда Георгиевна всех поздравляла с праздником Святой Пасхи и была на подъеме.

Екатерина Климова Фото: Оксана ЗУЙКО

Самой загадочной звездой вечера стала актриса Екатерина Климова. Маскарад - бейсболка и темные очки-авиаторы - маскировка удалась: Екатерину Климову не все узнали в этом образе. Некоторые простодушные зрители приняли ее за Анджелину Джоли. Актриса пришла на премьеру не одна, а вместе со старшей сестрой Викторией. Марата Башарова сопровождала его новая спутница, которую он прятал от журналистов и просил его не снимать.

Михаил Пореченков Фото: Оксана ЗУЙКО

Михаил Пореченков, сыгравший главную роль Ивана Ростка, пришел на премьеру со своими детьми:

- Моя роль и простая, и сложная одновременно. В Иване Ростке, на первый взгляд, мало героического, - рассказал актер. - В то же время, его история – история простого человека, прозревшего путь к духовному возрождению и сумевшего повести за собой людей, «собрать народ в Народ». Это история «подвига» в том смысле, который заложен в слово «подвижничество». Уверен, что кинорассказ о жизни Ивана Ростка найдет живой отклик в душах людей.

Елена Захарова Фото: Оксана ЗУЙКО

И, действительно, фильм нашел отклик у зрителей. Как сказали первые из них, фильм «Русский крест» заставляет задуматься не только о смысле бытия, но еще заставляет плакать и молиться...

Фото: Оксана ЗУЙКО

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