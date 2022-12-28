Какой алкоголь и на сколько подорожает с 1 января 2023 года

Эксперт по рынку Дробиз объяснил повышение стоимости алкоголя в России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Водку, пиво и прочие напитки для взрослых в России производят частные компании. Государственной монополии, как было при СССР и как есть в некоторых развитых странах, на производство алкоголя нет. Но есть жесткое регулирование. В том числе контроль за ценами в рознице.

Так, с 1 января 2023 года повышается минимальная стоимость на игристые вины, водку, коньяк и бренди. Первые подорожают значительнее всего – чуть ли не в полтора раза. А вот более крепкие напитки – всего на 8% (подробнее – см. графику).

Как объясняют в Минфине, минимальная цена нужна для того, чтобы отделить легальных производителей от «теневиков». Грубо говоря, если какая-то бутылка алкоголя продается ниже минимальной цены, это означает, что производитель не уплатил акциз. Другого объяснения быть не может.

- На стоимость производства влияет несколько факторов. И общая инфляция, и рост ставки акциза. Увеличиваются цены на спирт, на тару, растут другие расходы производителей, - объясняет Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных рынков. - При этом индексация минимальной цены на крепкие напитки в этом году не такая уж значительная. Тот, кто покупает легальную продукцию, не будет переходить на суррогаты из-за подорожания водки на 20 рублей и коньяка на 37 рублей. Это совершенно разные категории потребителей.

По мнению эксперта, население страны сейчас делится на две части. Примерно 80 млн граждан если и пьют, то только легальный алкоголь. И около 20 млн человек предпочитают экономить и приобретать нелегальную продукцию. Последняя продается из-под полы, стоит в два-три раза дешевле, но люди покупают ее осознанно. Даже несмотря на то, что она небезопасна для здоровья.

Как повысится минимальная стоимость разных видов алкоголя в 2023 году (руб.)

Вид алкоголя, Было и станет, рост

Шампанское 169 239 +41%

Водка 261 281 +8%

Коньяк 480 517 +8%

Бренди 348 375 +8%

По данным Минфина.