В России вырастут цены на водку и коньяк с 1 января 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России с 1 января 2023 года повысятся минимальные цены на некоторую алкогольную продукцию. В частности, это касается водки и коньяка

Теперь минимальная розничная цена водки составит 281 рубль за 0,5 литра, а коньяка - 517 рублей за 0,5 литра. Об этом сообщает "Ридус" со ссылкой на приказ Минфина РФ. Данный приказ ведомства будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Сейчас же в стране минимальная розничная цена водки составляет 261 рубль, а коньяка - 480 рублей.

Минимальная отпускная цена на коньяк тоже повысится. Она вырастет с 371 до 397 рублей, а оптовая - с 391 до 419 рублей. Что же касается водки, то ее минимальная отпускная и оптовая цены вырастут незначительно.

В 2020 году президент России подписал федеральный закон о маркировке федеральными специальными марками всей алкогольной продукции в стране. Теперь в РФ маркируют не только алкоголь, произведённый в России, но и ввезённый из зарубежных государств, в том числе из стран ЕАЭС.