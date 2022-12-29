Каждый удар — тысячи не доставленных ВСУ снарядов: Как Россия выбирает цели на Украине

Новые удары по инфраструктуре Украины прокомментировал политолог Александр Асафов. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Утром в четверг сигналы воздушной тревоги прозвучали в Киеве и Одессе, Харькове и Николаеве, других регионах самостийной.

На «Радио «Комсомольская правда» в эфире Марии Бачениной новые удары по инфраструктуре Украины прокомментировал политолог Александр Асафов.

- Что означает новая волна ударов — это предвестие очередного этапа СВО?

- Министр обороны России и другие компетентные лица, включая Суровикина, не раз говорили, для чего наносятся такие удары. Нужно нарушать снабжение и обеспечение украинских войск на линии соприкосновения. Это во многом связано с логистикой, прямо направленной на поддержание деятельности ВСУ. А также системы управления. Разумеется, речь и об объектах энергетической инфраструктуры. Тактика обескровливания частей ВСУ на передовой - она напрямую связана с точечными ударами по звеньям логистики и энергетики. Каждый такой удар — это тысячи не доставленных украинским подразделениям снарядов и десятки не дошедших на фронт бронемашин и артустановок.

- Есть план ударов по дням, по неделям — или все же по ситуации обстреливают?

- На мой взгляд, сокращение критической инфраструктуры Украины идет по плану. Причем речь, в основном, об объектах преимущественно не двойной, а именно военно-ориентированной направленности. Стратегически важно ограничить возможности Киева и ремонтировать вышедшую из строя технику, и производить новую. А также снабжать ее топливом. Потому бьют по топливным хранилищам и складам, по ремонтным заводам. Все это укладывается в одну из заявленных целей СВО. По демилитаризации Украины.

- Мы хотим эту инфраструктуру уничтожить полностью? И возможно ли это вообще?

- Мне сложно дать такую оценку. Я не специалист в военной стратегии и тактики. Но, полагаю, это история не в сторону тотальности, а в сторону достижения целей по отдельным регионам, по отдельным заводам ВПК. Удары наносятся, их последствия анализируются, последующее состояние ВСУ оценивается, планируются следующие удары. Тут, наверное, нет цели 100-процентного уничтожения. До киевского режима должно дойти то, что мы стараемся донести. Мы уменьшаем риски для наших военнослужащих за счет максимального уменьшения возможностей ВСУ. При том СМИ больше обсуждают электростанции и генераторы, а я бы обратил внимание на поражение объектов военного назначения, используемые для ремонта, производства и хранения вооружений, предназначенных для передовой.

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