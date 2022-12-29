Прощаясь с годом тигра: как в России спасают диких животных

Заканчивается 2022 год, по восточному календарю — год Тигра.

И одним из главных героев онлайн-эфира, который прошел в «Комсомольской правде», стал тигр Гектор.

О бережном отношении к природе, о спасении животных, проживающих в неволе, о счастливых судьбах других зверей рассказали наши гости:

- Вячеслав Фетисов, глава Всероссийского общества охраны природы.

- Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

- Екатерина Авдеева, советник президента Фонда зоозащиты «Спаси меня» по правовым вопросам.

- Карен Даллакян, ветеринарный врач, основатель единственного на Урале и в Сибири приюта для диких животных «Спаси меня». Именно он вылечил Гектора.

- Екатерина Карпенко, исполнительный директор Фонда «Спаси меня».

- Александр Баталов, биолог, охотовед, директор и создатель ООО «Лесоохотничье хозяйство «Дурминское».

Итак, о Гекторе. Он родился в передвижном зоопарке в 2019 году. Малышу-тигренку пьяный живодер чуть не оторвал задние лапы… Но другие люди, добрые, ответственные, помогли спасти Гектора. Символично, что именно в год Тигра подросший Гектор впервые увидел тайгу. Русская медная компания, активно принимавшая участие в спасении животного, его репатриации на родину, сняла о судьбе нашего тигра трогательный документальный фильм «Амур встречает Гектора». Обязательно посмотрите его! Смотреть фильм

К. Даллакян:

Расскажу о судьбе тигра Гектора поподробнее. Он жертва зообизнеса, цирка на колесах, который гастролировал в Оренбургской области летом, три года назад. На территорию зоопарка проник некий… Человеком я его назвать не могу. Была попытка кражи. Злоумышленник повредил двухмесячному тигренку задние конечности и спину. Был разрыв всех связок и мышц. Мама-тигрица дала отпор — разорвала руку этого негодяя, его увезли в больницу.

Несколько дней тигрица никого не подпускала к своему раненному тигренку. Только спустя три недели после травмы владельцы цирка привезли несчастного котенка, которому любое движение приносило боль, в наш приют. Привезли — и когда поняли, что тигр останется инвалидом, сразу исчезли. А мы начали Гектора лечить, обследовать, реабилитировать. Полтора года ушло на то, чтобы прошли все пролежни. Суставы стали частично двигаться.

Друзья-подписчики соцсетей помогли купить и поставить бассейн, где мы имитировали для тигренка «рыбалку», заставляя его ловить эту рыбу, плавать.

А когда тигр подрос, решено было отвезти его на родину — в тайгу, в Хабаровский край.

О репатриации Гектора можно прочитать на сайте kp.ru.

Перелет, строительство вольера, пожизненное содержание хищника взяла на себя компания «Амур Минералс», которая находится в Хабаровске и входит в группу РМК.

К. Даллакян:

В заповедной зоне Хабаровского края находится центр реабилитации диких животных «Утес». Руководитель этого центра, Эдуард Круглов, сегодня должен был быть с нами, но, увы, заболел. У Гектора в «Утесе» вольер размером полгектара, огороженный, со специальной клеткой-фиксатором, с домиком. В связи с финансовыми проблемами сейчас многие центры закрываются. Была угроза закрытия и для «Утеса». Но появление Гектора дало новый толчок, жизнь закипела. Наша площадка сегодня используется для науки, для студентов, будущих биологов, ветеринаров, которые у нас проходят практику.

В «Утесе» представлен весь животный мир Уссурийской тайги. За 30 лет работы здесь были реабилитированы и выпущены в дикую природу больше 300 медвежат. 17 тигров вылечены, реабилитированы, выпущены...

Гектор в «Утесе» не один — у него есть сосед, тигр Жорик (его тоже спас Карен Даллакян – Ред.).

Несколько лет назад в передвижном зоопарке владельцы решили покормить голодного трехмесячного тигренка живой курицей. Птица костями, перьями повредила верхнее небо Жорика. Развился сепсис, абсцесс. Дальше неправильный диагноз, удаление зуба разнесло эту инфекцию…

Жорика полюбили в Челябинске, он был выбран постоянным талисманом чемпионата мира и Европы по дзюдо. С перевозкой Жорика из Челябинска в Хабаровск в 2010 году нам помог Владимир Владимирович Путин.

Кроме Гектора и Жорика, были и другие истории спасения…

Похоже, карма такая, ко мне попадают животные, от которых все отказываются. Умирающие. Так было и со львом Симбой, жертвой живодера. Лев какое-то время отработал у фотографа, стал не нужен — малыш был с переломанными лапами, чтобы не убежал… Его хотели отправить в Китай, но помешал коронавирус. Мы командой добровольцев смогли забрать у живодера парализованного, умирающего львенка. Дальше были бессонные ночи, очень тяжелые дни, слезы, переживания. Смогли выходить Симбу, он вырос. Надо было решать, куда отправить льва на постоянное место жительства. Европейские фонды сначала обещали помочь, а потом отказались. Но мы доказали, что в России тоже есть силы, бизнес, который способен репатриировать животное на историческую родину. Самый большой вклад сделала Русская медная компания. Понятно, что подобные проекты должны поддерживаться хорошей финансовой помощью.

Сейчас Симба живет в Танзании, одном из красивейших мест планеты, у подножия горы Килиманджаро.

Там же живет леопард Ева. Ее я выкормил с трехдневного возраста, ведь от малышки отказалась мама. Знаете, я раньше не верил в чудеса, а ведь они случаются!

Сейчас у Евы шикарные вольеры, у нее и у Симбы. И все построено «Русской медной компанией».

С. Радионова:

Довольно часто мы в последнее время сталкиваемся с ситуациями, когда животные становятся жертвами недобросовестных бизнесменов. Как реагировать обществу и как реагировать государству и что вообще делать в таких ситуациях? Первое, конечно, — вкладываться в воспитание. Это базовая потребность человека: быть добрым и защищать братьев наших меньших — тех, кто слабее.

Дальше, что важно и правильно сделать — ввести в стране должность уполномоченного по правам диких животных. Это должен быть человек, к которому будут стекаться все просьбы, обращения всех тех, кто видит такую несправедливость.

Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Фото предоставлено пресс-центром Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого»

Дальше, очень важно помогать и поддерживать центры передержки, адаптации и реабилитации таких животных. Вернуть в окружающую среду животное, зачастую экзотическое, порой невозможно, особенно, если долгое время его эксплуатировал человек... Конечно, животных нужно изымать из ненадлежащих условий, должны быть введены большие штрафы, вплоть до уголовной ответственности. Процедуру необходимо упростить. А изымать диких животных нужно как раз в специализированные центры. И обязательно должен быть жесткий контроль.

И в первую очередь — общественный. Было бы неплохо создать общественных инспекторов в области обращения с животными. Если такие люди есть, они готовы посвятить свое время борьбе за защиту братьев наших меньших, надо их всячески поддерживать. Законодательно предусмотреть поддержку таким центрам и волонтерским организациям.

Е. Авдеева:

Екатерина Авдеева, советник президента Фонда зоозащиты «Спаси меня» по правовым вопросам. Фото предоставлено Фондом.

Проблема заключается в том, что у нас недостаточно понятийного аппарата, позволяющего четко классифицировать места, в которых содержатся дикие животные. Некоторые недобросовестные бизнесмены под маркой спасения зверей эксплуатируют. Что недопустимо.

Пример — тигрица Аврора, которую пришлось спасать. Она жила в Саратове. К сожалению, лицо, которое как бы являлось ее спасителем, через некоторое время, получив определенный доход, поместило животное в сарай — без света и надлежащего питания. А для тигра это была бы верная смерть.

Общественники привлекали внимание правоохранителей, прокуратуры, государственных органов власти. Но не сразу стали услышаны. Только когда подключились СМИ, об этом узнала Светлана Геннадьевна Радионова. Она смогла решить этот вопрос, обеспечив перемещение тигрицы в надлежащие условия, где ей сейчас оказывают помощь. Когда глава федерального ведомства лично решает такие частные вопросы, наверное, не совсем правильно. Нужно расписать и применять единообразные регламенты, чтобы животные не страдали. А те неравнодушные люди, которые обращаются за помощью, сразу были услышаны.

Пока же нет даже четкого понимания, что есть «спасенное животное». Необходимо ввести этот статус. Зачастую для перемещения животного, для его же блага, есть препятствия, особенно, если оно занесено в Красную Книгу. И решать эти вопросы мы можем, только объединив экспертное сообщество.

Е. Карпенко:

Во Владивостоке на форуме, который проходил в сентябре, президент сказал: «мы только учимся наблюдать за природой, и наша задача — перейти от потребления к наблюдению и созиданию».

Сейчас Индия, например, является лидером по количеству диких тигров в природе — их более 3 тысяч.

Руководитель Министерства природы сказал о том, что невозможно помочь диким животным без вовлечения людей, без их мотивации, без взаимодействия с их трудоустройством, без просвещения. Работая с животными, мы на самом деле работаем, прежде всего, с людьми.

Хорошие истории наблюдения за живой природой могут вызвать огромный интерес туристов. В Танзании за 15 лет в разы выросла экономика. И у них сейчас туризм – сафари является основным экономическим видом деятельности.

Есть же у нас опыт частной инициативы лесоохотничьего хозяйства «Дурминское», опыт вовлечения в проекты спасения «Амур минералс», это точка огромного роста для туристического потенциала нашей страны. И привлекать внимание можно не только такими историями. Хотя, конечно, люди захотят посмотреть место, откуда, например, медведь Диксон, за которого сейчас все так переживают.

А. Баталов:

- С утра просматривал очередной видеоматериал — и сам удивлялся. Бывает, находишь такие интересные места, где звери разных видов подходят и оставляют свои следы. Вот тигрица и два тигренка, она оставила пахучую метку, они ее пронюхивают и смотрят на мать с удовольствием. Потом приходит бурый медведь, потом второй, третий. Затем белогрудый медведь. А потом изюбрь. И все это около одного маркировочного дерева!

Думаешь: вот она, вся природа.

Когда смотришь эти записи, равнодушным невозможно остаться! Я провожу с таким вот наглядным материалом занятия в школах. Показываю ребятам из далеких таежных поселков и говорю: вы живете в великолепном месте. Они удивляются и в то же время с такой радостью смотрят друг на друга. Так рождается чувство Родины.

В. Фетисов:

- Стоит посмотреть на ситуацию шире. По данным Фонда дикой природы, за последнее десятилетие мы «угробили» половину всего живого — и это не может не волновать всех людей на планете! Исчезновение одного вида тянет за собой целую цепочку проблем.

Многие до сих пор не понимают, что природа, чистая вода и воздух — это самая главная ценность людей. Дома мы стараемся наводить порядок, а все, что связано с внешним миром, кажется нам чужой ответственностью. Но это не так.

Вячеслав Фетисов, глава Всероссийского общества охраны природы. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Мы не можем политизировать сегодня экологические вопросы. Не должно быть никаких «зеленых» партий, мы должны объединиться вокруг проблемы, создать единый центр управления, обсуждения проблемы.

Практически в два раза увеличилось количество амурского тигра за последнее время — с тех пор, как президент на это обратил внимание. Здесь много вложений быть не может. Местные власти, федеральный центр, общественность должны принимать в этом самое активное участие.

Сегодня у нас есть возможность влиять на ситуацию — в том числе в Арктике, где мы председательствуем, договариваться со своими соседями, которые понимают, что их поставили в тот же ранг обсчитанных. Можем создать свои стандарты, озаботиться тем, что будет важно для нас.

Всероссийское общество охраны природы должно быть местом, где с государством, бизнесом и внешним миром обсуждаются волнующие всех проблемы.

Президент нашей страны, который очень много в этом направлении делает, выступая на конференции по биоразнообразию, сказал, что мы расширим особо охраняемые территории на 15% к 2030 году.

Это возможность сохранить богатства для следующих поколений.

Благодарю «Комсомольскую правду» за то, что вы внимательно относитесь к вопросам экологии и животного мира. Нужно создавать армию защитников, охранников природы, что было в нашей стране нормой совсем недавно. Все в ВООП!

А всех наших читателей мы поздравляем с наступающим Новым годом!

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