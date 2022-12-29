Папа из Москвы подал сыну достойный пример

Выходишь утром к машине и обнаруживаешь, что ее кто-то задел. А кто — ищи-свищи! Знакомая история, чреватая лишними расходами и плохим настроением. Поэтому многие пользователи сервиса «Триколор Видеонаблюдение» используют камеры для того, чтобы присматривать за своим авто у подъезда. Но иногда видеозаписи по-хорошему удивляют.

Андрей Архипов из Москвы поделился сюжетом из личных архивов: неосторожность на парковке могла стать проблемой для всех, но всё удалось решить конструктивно. А заодно и ребенку хороший пример показали.