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29 декабря 2022 14:30

Что было бы на месте Одессы, если бы не Екатерина II и Александр Суворов

Историк Захаров оценил снос памятников Екатерине II и Александру Суворову в Одессе
Владимир ДЕМЧЕНКО
Владимир ДЕМЧЕНКО
Одесса – это русский город, который проявился и превратился в крупнейший черноморский порт только благодаря стараниям Екатерины II

Одесса – это русский город, который проявился и превратился в крупнейший черноморский порт только благодаря стараниям Екатерины II

Фото: REUTERS

Власти Одессы снесли памятники российской императрице Екатерине II и генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову. За это проголосовали одесские депутаты, которые якобы опирались на данные интернет-голосования. Но, как можно заметить на видеокадрах, работы ведутся в темноте, ночью, во время действия комендантского часа. По всей видимости, так националисты решили вопрос массовых протестов, которые неминуемо могли бы возникнуть.

Опасения были не напрасны: для многих одесситов Одесса – это русский город, который проявился и превратился в крупнейший черноморский порт только благодаря стараниям Екатерины II и полководческому гению Александра Суворова.

- Когда Екатерина II приняла решение об основании Одессы, на этом месте был маленький татарский поселок Хаджибей в несколько сотен жителей, - сказал KP.RU доктор исторических наук, профессор МПГУ Виталий Захаров. – История, конечно, не терпит сослагательного наклонения, но если бы императрица не добилась выхода в Черное море, если бы она 27 мая 1794 года не подписала указ о строительстве Одессы, татарский поселок вполне мог так таковым и остаться. То, что там появился самый крупный черноморский порт Российской империи – это заслуга как раз Екатерины II и Суворова. Полководец сыграл очень большую роль особенно во время второй русско-турецкой войны 1787-1791 годов. К основанию Одессы он лично причастен не был, но сыграл главную роль в военном обеспечении выходы к Черному морю в этих местах. Основные победы были одержаны под его руководством. Он всегда добивался победы меньшими усилиями, у него всегда было в двое – в трое меньше войск, чем у противника.

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