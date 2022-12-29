В Одессе снесли памятник полководцу Александру Суворову

В Одессе сносят памятники Александру Суворову и Екатерине II Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Одессе в ночь на 29 декабря 2022 года снесен памятник знаменитому российскому полководцу Александру Суворову, располагавшийся в одноименном районе города.

Кадры демонтажа монумента появились в одесских пабликах в соцсетях и местных телеграм-каналах.

Согласно информации украинских СМИ, монумент в ближайшее время, как ожидается, будет перемещен на хранение в Одесский национальный художественный музей. Именно такое решение ранее якобы официально согласовали одесские власти: они также одобрили снос памятника Суворову, однако до самого последнего момента точные дата и время демонтажа монумента оставались неизвестными.

Кроме того, сейчас в Одессе продолжается начавшийся днем демонтаж расположенного в городе памятника российской императрице Екатерине II. Снос этого монумента также ранее был официально одобрен городскими властями. В итоге в преддверии снова площадь, на которой находится памятник императрице, была заблаговременно перекрыта.