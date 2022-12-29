Половина россиян заявили, что покупают детям только добрые отечественные игрушки

16% родителей признались, что ни в чем не могут отказать своему ребенку и покупают ему те игрушки, какие он хочет. Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

Роскачество выяснило, что 90% популярных мягких игрушек Хагги Вагги содержит ядовитый фенол, который вызывает у детей дерматит и головные боли. Маленькие пушистые монстры с острыми зубками уверенно завоевали сердца малышей, но оказалось, что такой плюшевый друг совсем не безопасен.

Сайт KP.RU провел опрос и узнал, какие игрушки своим детям покупают россияне. И выяснилось, что хоть одного пушистика Хагги Вагги своему ребенку купили четверть родителей, бабушек и дедушек. Узнав, что игрушка опасна, кто-то пришел в ужас, а другие, напротив, отметили, что эти игрушки нравятся их детям, поэтому они продолжат покупать маленьких монстров.

«Я Хагги Вагги покупал и буду покупать», - уверенно говорит участник опроса.

А вот почти половина опрошенных сообщили, что все же стараются покупать детям только добрые отечественные игрушки: миловидных кукол, плюшевых зверят, персонажей их советских сказок и мультиков, а не каких-то там монстров. Такой позиции придерживаются 45% участников исследования.

«Эта игрушка Хагги Вагги такая страшная. Во сне увидишь – заикой останешься. Лучше покупать красивые и добрые игрушки», - рассуждает респондентка.

«Когда узнал новости про Хагги Вагги, обрадовался, что этих страшилок снимут с продажи», - говорит другой.

16% родителей признались, что ни в чем не могут отказать своему ребенку и покупают ему те игрушки, какие он хочет. Даже если игрушки страшненькие, недобрые или не качественные.

5% и вовсе добавили, что покупают все подряд, какая игрушка попалась на глаза или продавалась в ближайшем магазине, и не придают этому такого большого значения. Эта категория опрошенных уверена, что ребенок с фантазией может играть с чем угодно и не нужно гнаться за модой, или, наоборот, от всего ограждать свое чадо.

Оставшиеся 10% оказались самыми ответственными, родители заявили, что покупают детям только экологически чистые игрушки, проверенные и безопасные.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 4,1 тысячи человек.