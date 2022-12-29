Всплыла подноготная жизни Аллы Пугачевой

Сергей раскрыл неизвестные подробности жизни Примадонны Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева когда-то крепко дружила с Сергеем Зверевым. Он был ее персональным парикмахером. Знаменитости много времени проводили вместе. На днях Сергей раскрыл неизвестные подробности жизни Примадонны.

Сергей Зверев впервые заговорил о своих отношениях с Аллой Пугачевой. Знаменитости крепко дружили. "У нас были теплые отношения. У меня со школы любовь к Алле была. Я был на крыльях, что это моя муза такая роскошная", - вздыхает шоумен.

Однажды Примадонна пригласила его на дачу. "Приезжаю, стол накрыт. Она говорит: «Давай выпьем». Ей какой-то большой человек несколько ящиков водки отправил, которой нет в продаже. Она какая-то целебная, чудесная и была только у нее. В этом состоянии так интересно, столько всего нового открываешь", - разоткровенничался Зверев в эфире шоу "Алена, блин!".

Так, по словам Сергея, после выпитых двух рюмок он стал лучше видеть. А после третьей рюмки он стал видеть на дереве муравьев, которые занимались размножением. "У меня прошло прозрение, состояние невероятной легкости", - поведал он.

В итоге парикмахер провел на даче Примадонны целую неделю. Она так его откормила, что он поправился на несколько размеров. "Я понимаю, что еще чуть-чуть и я буду как Алла Борисовна! Таких же размеров! Потому что столько есть и так жить. Я был в раю просто!" - сообщил Зверев.

В итоге Пугачевой пришлось ему раскрыть секрет похудения. Вокалистка попросила свою домработницу Лену сделать для гостя особый чай. Зверева предупредили, что пить его лучше рядом с туалетом.

"Я лег, ничего не происходит. И только я вхожу в другое измерение, у меня фантазия. Вдруг я начинаю понимать, что если я пошевелюсь, то просто разорвет! Я не знаю, как я дошел до этого унитаза. Я сел и помню, что за унитаз нужно держаться! У меня искры и слезы из глаз! Я понимаю, что мне назад в кровать дороги нет. Я посинел там, у меня появились первые седые волосы!" - высказался мужчина.

А спустя несколько лет, по его словам, они прекратили общение. Причиной послужило последнее замужество певицы. "Когда вышла замуж, особо не общались. Женщина вышла замуж, у них двое детей, семья. Одно дело, когда мы друзья, она свободная и мы зажигаем. Киркоров был все время на гастролях, а мы с Аллой", - поделился он в эфире YouTube-шоу "Алена, блин!".