Армия Запада готовится к военному конфликту с Россией: НАТО начало крупнейшие совместные учения

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Швеция уже давно похожа на гулящую девку, живущую в гражданском браке с НАТО. Ее генералов регулярно приглашают в штабы Североатлантического блока, ее солдаты и офицеры участвуют в разных учениях, ее армию переводят на стандарты альянса. Осталось решить лишь один вопрос – официально «выйти замуж». Да вот незадача – Турция не дает согласия (а в таких случаях положено «добро» от всех членов НАТО). Анкара потребовала от Стокгольма сначала прекратить деятельность «антитурецких террористов», осевших в Швеции и даже выдать их. Но шведы пропустили это требование мимо ушей. И Эрдоган (а у него скоро выборы) еще больше «уперся рогом». Тем более – после публичного сожжения в Стогольме корана.

Американцы уговаривали Эрдогана, чуть ли не выкручивали ему руки, но он не сдался. Тогда военно-политические ловкачи из Вашингтона и Брюсселя решили еще одним способом устроить «сватанье» НАТО со Швецией – устроить на ее территории грандиозные военные учения. Последние подобные маневры там были лет 25 назад, но по сравнению с сегодняшними - мизерные. А нынешние, под звучным именем «Аврора-23», начались в понедельник. Это самые крупные международные учения на территории королевства за всю историю блока. Количество привлекаемого личного состава из 14 стран НАТО – 26 тысяч человек (причем, более 6 тысяч – женщины). И боевой техники туда нагнали – немерено.

Как сообщили в минобороны страны, в учениях будут задействованы армия, флот, военно-воздушные силы Швеции и даже ополчение. А еще - военные из Британии, Германии, США, Франции и других стран. Включая символические группы из Грузии и Украины, которые уже давно скребутся в двери НАТО, но их из предбанника пока не впускают.

Ну а какова же цель учений? Минобороны Швеции отвечает так: «Усилить собранный потенциал для противодействия вооруженному нападению на Швецию… Отработка противодействия воздушным нападениям на страну».

Догадайтесь с одного раза, – кто же это собирается нападать на Швецию? Конечно, Россия! Именно это и прописано в легенде учений. «Российская военная угроза» - их ритуальная и брехливая страшилка. Они уже давно так прокомпостировали мозги шведам, что те заболели «скандинавской шизофренией». Я серьезно. Вспомните вселенский шум Стокгольма из-за «русской подводной лодки» в шведских водах. А потом оказалось, что вместо субмарины обнаружили… холодильник. А потом еще были панические вопли о российских боевых дельфинах со шпионской аппаратурой на мордах. И снова фейк.

И вот теперь шведские власти убеждают народ, что под крышей НАТО жить будет спокойней. Потому и разрешили учения на своей территории.

Ну а что Москва? Москва внимательно следит за этой скандинавской военной суетой. И делает свои выводы, внося коррективы в свои оборонные планы. И понимает, что рано или поздно на Швецию (как и на Финляндию) НАТО набросит свой намордник. А как с фрондером Эрдоганом тогда быть? Он же против. А под него США уже «копают яму» чтобы не допустить его победы на майских президентских выборах. И тянут наверх сговорчивого и послушного турецкого оппозиционера. И тогда шлагбаум перед Швецией будет открыт…