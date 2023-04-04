Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после церемонии вступления в Североатлантический альянс Финляндии заявил, что Швеция также выполнила все условия для присоединения к нему. Присоединение еще одного государства он назвал приоритетом для НАТО.

— Не только Финляндия, но и Швеция выполнила свои обязательств в соответствии с трехсторонним соглашением. Поэтому не должно быть препятствий для окончательной ратификации и вступления Швеции в НАТО. Это приоритет для НАТО, — заявил Столтенберг.

Напомним, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о присоединении страны к Североатлантическому договору. Его передали госсекретарю США Энтони Блинкену, после чего официально Финляндия стала 31-м членом НАТО.

Изначально планировалось, что одновременно с ней в альянс вступит Швеция, однако Турция выступила против. Позже Эрдоган заявил, что Анкара даст «добро» на отдельное вступление в НАТО Финляндии. Вопрос со Швецией решается отдельно.