Стадион, тюрьма и 260 ферм: как Карл III за полгода стал вдвое богаче своей матери Елизаветы II

Британский король Карл III скопил 600 миллионов фунтов Фото: REUTERS

Газета The Times подсчитала, что после развода с принцессой Дианой в середине 1990-х (кстати, обошедшегося ему в 17 млн фунтов стерлингов или почти 2 млрд рублей) британский король Карл III увеличил свое состояние до 600 млн фунтов стерлингов (более 61 млрд рублей). Это делает его богаче покойной матери, королевы Елизаветы II, чье состояние на момент смерти оценивалось всего в 370 млн фунтов стерлингов.

Откуда такие денежки? Выясняется, что Карл откладывал часть прибыли, получаемой от герцогства Корнуолл, которым владел, еще будучи принцем Уэльским Чарльзом. С 2012 по 2022 годы он получил от этого 212,7 млн фунтов стерлингов (почти 22 млрд рублей), вдвое увеличив ежегодную прибыль - до 25,4 млн фунтов стерлингов (чуть более 2,5 млрд рублей).

Общая стоимость входящих во владения Карла земель площадью 52,6 тысячи гектаров, а также 260 ферм, стадиона для игры в крикет на юге Лондона, а также... тюрьмы Дартмур, равным образом выросла почти на 50% до 1,04 млрд фунтов стерлингов (почти 102 млрд рублей). Правда, прибыль от владения землей выплачиваются не королю, а казне - он получает лишь четверть от этой суммы обратным платежом.

По данным The Times, помимо этого Карл вкладывается в коммерцию в Лондоне. Еще в 1990-х он запустил площадку Duchy Originals, которая торговала продукцией с принадлежащих ему земель, в том числе пивом, печеньем, лекарственными травами и садовыми инструментами.

Также неизвестно, оставили ли ему наследство отец - принц Филипп или Елизавета II, ведь завещания до сих пор не опубликованы.

Вместе с тем сам король ведет экономный образ жизни. «Он часто носит костюмы и обувь, купленные много лет назад. Карл также известен тем, что скрупулезно относится к экономии электроэнерги и всегда выключает лишние светильники», – подчеркивает издание.

Коронация нового британского монарха состоится 6 мая. Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве. Вместе с Карлом III его жена Камилла будет официально коронована как королева-консорт.

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