Верховный суд: чтобы установить кондиционер, нужно получить разрешение соседей

Неужели теперь все установленные в стране кондиционеры оказались вне закона? Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«То ли нужно, то ли нет» – примерно такой принцип определял до недавнего времени порядок получения разрешения на установку бытовых кондиционеров в многоквартирных домах. Ведь прямого указания на необходимость получения специальных разрешений на их монтаж нет ни в одном федеральном законе. С другой стороны, один из блоков кондиционера устанавливается обычно на фасаде здания. А фасад – это общедомовое имущество, которым ст. 246 ГК РФ предписывает распоряжаться по соглашению собственников.

До судебных разбирательств дело доходит не часто, а решения по таким искам выносятся разные – какие-то суды отказывали истцам, какие-то их поддерживали. В конце марта было вынесено определение судебной коллегии Верховного суда РФ (ВС) № 5-КГ22-150-К2, которое предписывает получать разрешение на размещение кондиционера на фасаде многоквартирного дома на общем собрании собственников дома. Так высокая судебная инстанция поставила точку в многомесячной тяжбе по поводу установленной собственницей квартиры в Москве сплит-системы. Представители управляющей компании, которая обслуживает жилой комплекс, настаивали на том, что наружный блок должен быть демонтирован. И коллегия ВС поддержала доводы истца, ссылаясь как раз на отсутствие решения общего собрания жильцов.

ВОЛНОВАТЬСЯ ПОКА РАНО

Неужели теперь все установленные в стране кондиционеры оказались вне закона?

- Я уверен, что не нужно волноваться тем, у кого кондиционер уже стоит, - уверен адвокат Александр Инютин. – Хотя если фасад, на который вы хотите поставить кондиционер, выходит на оживленную лицу, я бы рекомендовал обратиться за разрешением в районную управу. А в целом установка кондиционера не отнимает чью-то собственность и не нарушает прав третьих лиц, в этом смысле даже тамбурную дверь оспорить проще, чем установку сплит-системы. Что касается получения разрешения от других собственников помещений, то определение коллегии Верховного суда не является в данном случае указующим, с ним может не согласиться даже любой районный суд. Ведь окончательного судебного решения еще нет, дело направлено на новое рассмотрение в суд кассационной инстанции. Думаю, что пока нельзя считать, что создан какой-то прецедент.

Эксперт уверен, что владельцам установленных кондиционеров ничего предпринимать не нужно.

- Потребовать его демонтаж можно только через суд, и за свои права вы сможете побороться, - говорит Александр Инютин. – И истцам нужно будет еще доказать, что кондиционер установлен незаконно.

ПАМЯТКА «КП»

Что делать тем, кто собирается установить кондиционер?

1. Убедитесь, что ваш дом не является объектом культурного наследия или памятником архитектуры. В таких домах точно будет действовать специальные правила согласования любых изменений.

2. Выясните, нет ли в вашем регионе местных законов, которые бы регламентировали установку оборудования на фасаде зданий. В каких-то субъектах РФ такие законы могут действовать, в каких-то (в том числе в Москве) их нет. Если закон есть, в нем может быть описана процедура получения разрешения, что сразу упростит вам жизнь.

3. Если закона нет, можно обратиться в местную администрацию с просьбой разъяснить порядок установки кондиционера.

4. Главным препятствие для установки кондиционера является отсутствие разрешения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. Поэтому почти 100-преоцентную гарантию от возможных проблем вам даст наличие такого разрешения. Но инициировать собрание жильцов по такому вопросу, мягко говоря, будет непросто. С другой стороны, если у вас не будет такого разрешения, шансы, что ваши действия будут оспорены через суд, не так велики, а наказание не так сурово (см. ниже).

НАКАЗАНИЕ НАРУШИТЕЛЯМ

Штраф за незаконную установку кондиционера, если ее все же удастся доказать, может составить от 1500 до 2500 рублей (ст. 7.21 КоАП РФ). Сумма небольшая, но при этом от вас, скорее всего, потребуют за свой счет демонтировать кондиционер и отремонтировать фасад стены, который пострадал при монтаже.