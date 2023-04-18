Паравоз, муровей, декарь: почему в Тотальном диктанте такие нелепые ошибки

Да-да, ляпы участников лингвисты внимательно изучают, чтобы нащупать «болевые точки» в использовании современного русского языка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как же так? В Тотальном диктанте, по идее, участвуют люди, которые дружат с орфографией и пунктуацией. Их ведь никто насильно на «контрольную» не загоняет. А во время диктовки многих как будто переклинивает - могут напортачить даже с «жи-ши» и «ча-ща».

Галина Мандрикова - заведующий кафедрой филологии факультета гуманитарного образования Новосибирского государственного технического университета - в 2017-м даже научную статью опубликовала об ослышках и описках в диктантах. Да-да, ляпы участников лингвисты внимательно изучают, чтобы нащупать «болевые точки» в использовании современного русского языка и учесть их при составлении учебников и пособий.

В этом году народ больше всего начудил с наречием «сызмальства». Знаете, сколько вариантов неправильного написания насчитали проверяющие? 11! Вот он – черный список:

с ызмальства, с измальства, с ъизмальства, с сызмальства, сизмальства, сызмальство, сызмольство, сызмальство, съизмальства, цизмальства, зизмальство.

- Галина Михайловна, почему это наречие спровоцировало такой всплеск фантазии?

- Слово народное, просторечное, разговорное. На слух многие участники его узнали (хотя некоторые, вероятно, услышали впервые), но поскольку сами не используют в речи, не писали его, не видели напечатанным, то и пошли варианты. Кто как услышал, тот так и записал. Тотальный диктант – это ведь уникальное коммуникативное событие с тремя участниками: автор-диктующий-пишущий. Каждый пропускает текст через себя, может добавить что-то свое, не так понять, не так прочесть. А мы потом получаем работы и удивляемся этим странным не то ошибкам, не то ослышкам.

- Самая известная ослышка - «Ева Даласкина» вместо «текст Е. Водолазкина» из диктанта 2015 года.

- Примеров очень много: «машиниста-басмача» вместо «машиниста-хохмача», «райские пущи» вместо «райские кущи», «кока-кольный звон» вместо «колокольный», «пылевой дневник» вместо «полевой». Каждый год филологи такие курьезы-ослышки собирают в текст и публикуют от лица Евы Даласкиной.

- А почему многие споткнулись о слово «кардинальный»? Оно не такое редкое, как «сызмальства».

- Пресловутое «координальный» встречается, увы, не первый год, причем в разговорной устной речи. Слово «кардинальный» со значением «главный, основной» часто путают с «координатами» - тем, что определяет положение. Это два разных слова. Думаю, путаница происходит из-за того, что над пишущими начинает что-то довлеть. Например, чужое мнение. Подсмотрел у соседа и исправил у себя «ка-» на «коо-» - в нескольких работах встречала такое. Или человек не знает, как пишется слово, начинает вспоминать, как его произносят в близком окружении, и пишет «кординально». А еще есть масса людей, которые правил не знают, при этом пишут грамотно. Таких тоже легко сбить с толку. Показательная ситуация: перед диктантом показали ролик с напутствием Владимира Пахомова (глава Филологического совета акции: ред.) о том, что в тексте есть случаи, где работает правило написания «не» и «ни». Мол, будьте внимательны. Что мы получили? Кучу исправлений с правильного на неправильное. Особенно в предложении «Не енот – так барсук, не белка – так мышь или муравей». Возможно, не будь того «специального» предупреждения, и ошибок с «не» и «ни» было бы меньше.

- Животные, судя по отчетам проверяющих, тоже пострадали. Инот, борсук, муровей, ряпчек – а они откуда?

- Это для меня загадка. Слова, известные с детства - из мультиков, книжек. Видел «Крошку Енота», читал «Стрекозу и муравья»… А потом этот кусок жизни выветрился из памяти. Какая-то лингвокультурная яма.

- Еще интересная ошибка – слово тайга с большой буквы. Чем ее объяснить?

- Всегда находятся участники, которые чему-то придают сакральный смысл. Часто пишут с большой буквы Мир, Земля, когда это не требуется. Незнание и неупотребление многих слов в речи – еще одна причина ошибок. Это больше свойственно молодежи. В лингвистике для таких слов есть термин – агнонимы. Когда я была школьницей, знала слова «эскадра», «эскадрон», «эскадрилья». Потому что были фильмы «Гибель эскадры» и «Эскадрон гусар летучих», книжки про Дениса Давыдова, а на концертах исполняли «Летит стальная эскадрилья». Недавно устроила проверку своих магистрантов и аспирантов – оказалось, они этих слов не знают. Сменился социокультурный контекст, перестали быть актуальными некоторые культурные смыслы, которые приобретаются человеком благодаря жизненному опыту, окружению, чтению, путешествиям. У молодых этой практики мало. И начинаются смешные вещи. Пишут с маленькой буквы Дальний Восток, Приморье. Почему – непонятно. В школе ведь преподают географию, эти слова часто мелькают на ТВ, в интернете… Или паровоз. Откуда взялись варианты «паравоз» и «поравоз»? Да, реалия и ее название выходят из обихода, но ведь оно сложено из слов «пар» и «воз» (возить). Плюс школьное правило: в сложных словах соединительная всегда «о». Проверочное слово к «философский» - «философы». И тогда понятно, что «филосоВский» писать нельзя. А как можно «дикарь» написать через «е»? Оно же легко проверяется. Причина таких ошибок не только в незнании слов, но и в отсутствии языковой рефлексии – умении увидеть аналогию с известными примерами.

- Еще слышала такое объяснение: когда читаешь книги - линейно, строка за строкой, слова хорошо запоминаются. Та самая насмотренность, которая помогает грамотно писать, не зная правил. А сейчас больше читаем с экрана и по диагонали, и зрительная память буксует.

- Только ленивый еще не сказал, что отсутствие навыков работы с книгой привело к тому, о чем мы говорим. Должна быть задействована зрительная память, аудитивная и моторная – то есть читать, писать, смотреть.

- И все-таки диктант в этом году был несложный, верно?

- По сравнению с прошлогодним (его написала Марина Степнова: ред.) текст Василия Авченко - просто подарок пишущим. Ожидаем, что пятёрок будет намного больше.

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