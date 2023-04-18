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Конкурсы и тесты18 апреля 2023 0:00

Тест «КП»: Десять самых сложных слов Тотального диктанта

Проверь, справишься ли с орфографическими ловушками
Анна ЛУКЬЯНОВА

Фото: Олег ЗОЛОТО

В целом филологи назвали текст дальневосточного писателя Василия Авченко познавательным и не таким уж сложным. Пожалуй, более легким, чем прошлогодний диктант. При этом ошибались пишущие нередко даже в простых словах. «Инот», «борсук», «ряпчек», «поравоз», «муровей», «декарь»… Вместо «пехотного училища» писали «пирожное училище», а «прозаика» превратили в «прозайку».

Встречались в тексте и орфографически сложные слова. Вот их писать без ошибок – не орешки щелкать. Мы выбрали великолепную десятку. К каждому слову – три варианта написания. Выбирайте правильный, по вашему мнению, а по количеству точных попаданий определим, вы уже светоч русской орфографии или только ученик.

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