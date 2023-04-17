Роман Костомаров после ампутаций впервые увидел сына и дочь

46-летнему фигуристу предстоит перенести еще несколько операций Фото: СОЦСЕТИ

Роман Костомаров четвертый месяц находится в реанимации. Фигуристу сейчас значительно лучше. Однако о выписке речи не идет. Ему предстоит перенести несколько операций перед протезированием. Пока спортсмен занимается лечебной физкультурой после ампутаций, а на Пасху встретился с детьми от Оксаны Домниной.

"Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием. После протезирования - реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет. Он хочет покинуть больницу самостоятельным человеком", - цитирует ТАСС своего источника.

Чуть ранее стало известно, что 46-летний фигурист попросил окружающих не рассказывать о его состоянии здоровья, пишет Sport24. Меж тем в окружении Романа назвали "пасхальным чудом" улучшение его состояния.

Он провел праздник в окружении семьи в больнице, сообщает РБК Спорт. К Костомарову впервые пустили детей. 12-летняя дочь Анастасия и семилетний сын Илья не видели отца с момента госпитализации.

"В течение трех месяцев медики пропускали в реанимацию к пациенту лишь его жену Оксану Домнину. На этой неделе фигуриста стали навещать и его дети - дочь Анастасия и сын Илья", - цитирует RT своего источника.

Сейчас Костомаров уже может садиться без посторонней помощи. По словам медиков, восстановление мышечной активности крайне важно для последующего протезирования. "Роману сейчас достаточно того, если он просто будет махать руками и ногами. Даже гантели не нужны. Главное, чтобы была нагрузка на мышцы. Любая. В связи с этим будет улучшаться кровообращение в мышцах, чтобы они нормально работали", - пояснил терапевт Андрей Звонков.