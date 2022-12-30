Успела распределить свое состояние и оставила коллекцию-2023: Бунтарка-модельер Вивьен Вествуд даже после смерти заявляет о себе

Вивьен Вествуд на показе коллекции в Лондоне, 2017 г. Фото: REUTERS

Британский модельер Вивьен Вествуд умерла в своем особняке в Лондоне в окружении родных на 82 году жизни. Семья Вествуд продолжит ее модный бизнес. Модельер заранее позаботилась о завещании своего состояния свыше $50 млн. — все распределила между мужем и сыновьями. Карьера у этого дизайнера складывалась нестандартно, а начиналась с создания стиля панк в высокой моде. Вивьен Вествуд успела оставить новую коллекцию одежды на 2023 год.

НАШИ ЗВЕЗДЫ – О ВИВЬЕН ВЕСТВУД

Шелковое платье бренда Vivienne Westwood можно купить за 60 – 80 тысяч рублей. Вечерние кутюрные наряды стоят в четыре – пять раз дороже. В платьях бренда Вивьен Вествуд западные звезды ходили по красным дорожкам и выходили замуж. У наших знаменитостей тоже есть наряды ее бренда в гардеробе.

Топ-стилист Анвар Очилов в разговоре с KP.RU так охарактеризовал вещи, которая создавал этот дизайнер: «Вивьен Вествуд с начала карьеры и до зрелых лет создавала креативные вещи. С возрастом она не перестала задавать тренды для молодежи. Ее чутье и желание делать что-то свое, необычное не пропало с годами. Она отличалась также тем, что умела чувствовать цвета, не боялась играть яркими палитрами ткани. Ее коллекция 2023 года – роскошные наряды, которые останутся актуальными надолго. Почерк незабываем. У нее был тонкий вкус. Современные дизайнеры не умеет быть настолько неповторимыми и тонко чувствующими эпоху. Вивьен Вествуд останется неповторимой в одном ряду великих модельеров Ив Сен-Лоран, Джанни Версаче, Карл Лагерфельд. Она говорила: «Лучше одеваться в секонд-хендах, чем в масс-маркете, где все вещи одинаковые». Вивьен Вествуд создавала оригинальные вещи: и винтажные, и современные – все неповторимы».

У Ксении Собчак в гардеробе есть наряды Вивьен Вествуд: «Надо срочно найти ее винтажное платье, в котором я брала интервью на ММКФ у Джека Николсона. Нарядов ее всегда было немного в моем гардеробе, но все были наотмашь. Вивьен Вествуд была великой, таких сейчас уже не делают. Неуемная энергия и желание делать что нравится, а не что требовали маркетологи, не оставляло ее до конца жизни. Наверное, в этом и был секрет успеха. Бунтарство и желание творить вопреки всему. Ее не принимали, а она основала свой стиль и прочно закрепила за собой место в моде. Снялась для «Татлера» в образе Маргарет Тэтчер, пришла на вручение ордена к королеве без белья, а ее сын Джозефф основал «Agent Provocateur». Масштаб ее личности был настолько велик, что выходил за пределы подиума - она делала политические заявления и выступала за эко активизм. Как-то она сказала: «Меня не очень интересует красота. Меня больше цепляет, когда человек понимает себя». Себя она понимала на все 100 процентов».

Народный артист Николай Цискаридзе в прошлом году поздравлял Вивьен с 80-летним юбилеем. Цискаридзе познакомился с Вествуд в 98-м году, когда артисту было 25 лет: «Помню эту встречу - как сейчас! И скорблю вместе со всем творческим миром!» Николай Цискаридзе рассказал в своем телеграм-канале о работе с модельером: «Был и у меня в жизни момент, когда я принял участие в ее показе. Дело было в Лондоне. После примерки Вивьен сказала: «У вас такая внешность! Зачем вам балет? Вам надо быть моделью». Для нее было удивительно то, с каким трудом я зарабатываю себе на жизнь, тогда как мог бы построить успешную и быструю карьеру в модельной сфере. Мне было 25 лет, и я отшутился, что уже слишком стар, на что Вивьен возразила: «Вам еще можно!»

Николай Цискаридзе в 25 лет ходил по подиуму на показе Вивьен Вествуд. Фото — социальные сети, Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Николай Цискаридзе знаком с коллекциями Вивьен и так их характеризует: «Секрет счастья, стиля и красоты, который она раскрыла нам, ее зрителям и поклонникам очень прост, так его формулировала сама создательница: «Секрет - в самодостаточности. В умении быть личностью, в умении быть счастливой с самой собой. Это трудно. Зато все остальное жизнь вам даст в подарок». Она точно всегда была честна с самой собой, оригинальна и свободна, подарила миру новый дерзкий стиль, который до сих вдохновляет современных модельеров. Первую коллекцию одежды Вивьен представила миру, когда ей было уже за сорок. Вествуд назвала ее «Пираты». При ее создании она вдохновлялась романтизмом викторианской эпохи. Модели ходили по подиуму в пиратских шляпах, длинных сапогах с пряжками и свободных брюках с морским принтом».

КОРОЛЕВА ПАНКОВ

В молодости Вивьен Вествуд работала учительницей младших классов, а в свободное время делала украшения, которые реализовывала через небольшой ларек. Уже тогда шила одежду – себе и друзьям. Бросила учительствовать и занялась главным делом своей жизни Вивьен после 30 лет, когда стала жить со вторым (гражданским) мужем – модельером и андеграундным музыкантом Малькольмом МакЛареном. Вдвоем они придумали «punk look» - стиль одежды для движения панков. В 1971 году открыли магазин, где продавали одежду для байкеров и панков. В 1976 году МакЛарен стал менеджером панк-группы «Sex Pistols», и вместе с Вивьен разработал стиль одежды для музыкантов группы. Их магазин тогда стал называться «Seditionaries» («Все для бунтарей»). Вествуд и МакЛарен придумали свой вариант шотландских юбок (customized kilts), рубашки, разрезанные на полоски и одежду из поливинилхлорида. Вествуд стала популярной после выпуска своей знаменитой футболки: на ней портрет Елизаветы II с английской булавкой в губе. Дизайн футболки был разработан в 77-му году для «Sex Pistols», которая выпустила сингл «God save the Queen», посвященный 25-летию правления королевы. Дерзкий креатив не помешал Вивьен спустя 15 лет получить орден Британской империи из рук самой королевы.

Вивьен Вествуд была экоактивсткой. Фото: REUTERS

Свой бренд одежды «Vivienne Westwood» дизайнер создала в 1981 году. В своих первых коллекциях Вивьен придумала стиль «пиратской моды»: пышные рубашки и кушаки с кистями. В 80-х она ввела в моду многослойное сочетание жилет-рубашка-платье-леггинсы, которое стала основой гардероба на десятилетие. В 50 лет Вивьен вышла замуж за своего бывшего ученика 27-летнего австрийского дизайнера Андреаса Кронталера. После этого события ее одежда становится более элегантной, но остается такой же креативной. Вивьен Вествуд влияла на моду в разные годы: первой стала применять резину в одежде, строчила швами наружу, продевала голову в пройму, надевала белье поверх платья… Вивьен придумала юбки-тюбики («tube» skirts) задолго до того, как их стали продавать, а ее мини-крини (mini crini) предвосхитили грибы-дождевики (the puff-ball). Вествуд не обижалась: «Все мои идеи воспроизводятся другими модельерами в сглаженной форме. Говорят, что моя одежда чересчур экстравагантна, что ее нельзя носить. Но никто не может сказать, что то, что я делаю - плохо».

Актриса Сара Джессика Паркер настояла, чтобы в сериале «Секс в большом городе» ее героиня выходила замуж в платье от Вивьен Вествуд. Кадр из сериала

Осенью 2022 года в рамках Недели моды в Париже прошел показ коллекции Vivienne Westwood Spring Summer 2023. Открывала показ Ирина Шейк – супермодель вышла на подиум в черном платье-бюстье из латекса и белых высоких сапогах со стразами. Еще один образ Шейк – черный латекс с белым шелком и гигантские бусы. Белла Хадид демонстрировала белый объемный жакет, плиссированную мини-юбку и ботильоны на шпильке. Будем ждать отголоски образов в других коллекциях. Дело модного дома Вивьен Вествуд продолжит ее семья: муж Андреас Кронталер, два сына (от двух первых мужей) и внучка.