Наше детство и дружба народов: Россияне рассказали, с чем у них ассоциируется СССР

Как оказалось, почти для половины опрошенных Советский Союз – это, в первую очередь, их детство или молодость Фото: фотохроника ТАСС.

Ровно 100 лет назад 30 декабря 1922 года был создан Союз Советских Социалистических Республик (СССР). Для кого-то это были лучшие годы, для кого-то просто факт из учебника, для кого-то вся жизнь. Сайт KP.RU провел свой опрос и узнал, с чем СССР ассоциируется у россиян.

Как оказалось, почти для половины опрошенных Советский Союз – это, в первую очередь, их детство или молодость. Именно такие ассоциации вызывает аббревиатура СССР у 47% россиян.

«Это детство, и вера в светлое будущее», - делится участник опроса.

«Да, это просто мое детство», - кивает другой.

Еще 11% заявили, что для них СССР – это вера в светлое будущее, где каждый знал, что все будет хорошо, несмотря ни на какие трудности. А еще 10% добавили, что это дружба народов. Люди жили вместе и во всем были готовы поддержать друг друга.

«СССР – это надежность и стабильность. Во всем. Ощущение, что мы вместе, а не былинка на ветру», - говорит респондент.

По 9% россиян проголосовали за варианты, что Советский Союз, это великие открытия и достижения, а также сильная армия и победа над фашизмом. Участники опроса вспомнили и достижения в космической сфере, полет Гагарина, сильнейшую систему образования, непобедимую армию и главное – дух победителей.

4% опрошенных сказали, что для них СССР – это не что-то осязаемое, скорее это такая система, которая давала ощущение поддержки, доверия и безопасности. Ощущение, что все всегда помогут и будут рядом в нужный момент.

3% добавили, что у них СССР ассоциируется с пионерией и комсомолом, детскими объединениями и веселыми летними лагерями.

Однако нашелся небольшой процент тех, у кого ассоциации не самые приятные и добрые. К примеру, 3% с ужасом вспоминают дефицит и жуткие очереди, признаются, что жизнь у них в тот период была сложной и не очень счастливой. А еще 2% говорят, что СССР – это ГУЛАГ, железный занавес и множество ограничений.

Оставшиеся 2% выбрали вариант другое:

«Это вечный формализм и обязаловка. А из хорошего - люди были другие»;

«СССР был разным... Было много чего хорошего и не очень»;

«А для меня это все варианты вместе».

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