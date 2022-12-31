Чем нельзя закусывать алкоголь на Новый год: пять советов, как избежать тяжелого похмелья 1 января

Маринованные огурчики и помидорчики дают лишнюю нагрузку на почки и печень, и без того отягощенные алкоголем Фото: Shutterstock

Врачи рассказали, как избежать похмелья 1 января — запивать алкоголь водой, не мешать напитки, больше двигаться, не держать алкоголь во рту, особенно алкогольные коктейли.

А также рассказали, чем не стоит закусывать, чтобы не навредить организму.

1. Сладкое — пирожные, торты с кремом, шоколад

В первую очередь организм начнет расщеплять жирные сладкие тортики, ведь для него глюкоза важнее. А расщепление алкоголя отложит на потом. Мы получаем выброс инсулина в кровь, а потом быстрое опьянение. На утро еще и жестокое похмелье, поскольку организм успел отравиться токсичными веществами из алкоголя. Любимое многими сочетание вино-шоколад или коньяк-шоколад тоже не самое верное решение. Шоколад в сочетании с алкоголем ударяет по поджелудочной железе. Алкоголь и без того нагружает поджелудочную, вызывая кратковременные спазмы, а шоколад может заблокировать некоторые протоки. В следствии чего может возникнуть панкреатит.

2. Свежими помидорами

Крепкие напитки, особенно водка, с помидорами не ладят.

- Оба они усиливают негативные качества друг друга, - поясняет наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - В частности, влияние органических кислот из помидор на стенки слизистой желудка. Из-за чего может быть вздутие живота или несварение.

3. Жирным жареным мясом

Это дополнительная нагрузка на желудок, печень и желчный пузырь.

4. Острыми закусками и маринованными огурцами

Острые штучки, типа мексиканских закусок тоже способны усиливать действие алкоголя. А в сочетании с крепким может «обеспечить» ожог слизистой желудка или пищевода.

А маринованные огурчики и помидорчики дают лишнюю нагрузку на почки и печень, и без того отягощенные алкоголем. Кстати, их собратья — соленые огурцы, наоборот, полезны: поддерживают водно-солевой баланс в организме. Недаром наутро рекомендуют выпить рассол от соленых огурцов (не маринованных!)

5. Очень сладкие фрукты: виноград, дыни, арбуз

Вообще-то фрукты неплохо сочетаются с вином, особенно белым. Но чем они слаще, тем ощутимее будет опьянение (мы помним, что организм сначала перерабатывает сладкое). А дыня в сочетании с крепким алкоголем дает в прямом смысле взрывной эффект в кишечнике — начинает там весело бродить и даже петь песни.