В Кремле ответили, кто стоял за спиной Путина во время новогодней речи

Президент России записал обращение на фоне награжденных военнослужащих. Фото: Кадр видео

31 декабря Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом в окружении военных.

У некоторых особо подозрительных активистов соцсетей появились «подозрения»: уж не офицеры ли ФСО стоят за спиной у Верховного Главнокомандующего, пока он обращается к участникам военной спецоперации?

Напомню, как мы уже сообщали, в последний день уходящего года, а, точнее, утром, Владимир Путин побывал в штабе Южного военного округа. Там он пообщался с командующими и так же вручил боевые знамена новым воинским формированиям.

В частности, Первому Донецкому, Второму гвардейскому Луганско-Северодонецкому армейскому корпусу, а так же Донецкому высшему общевойсковому командному училищу.

Как известно, боевые знамена всегда были воинскими святынями, символами чести, доблести, отваги и славы русских воинов.

Кроме того, президент вручил государственные награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Золотую Звезду Героя Российской Федерации получил гвардии ефрейтор Тимофей Матвеев, механик-водитель танка отдельного танкового батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Там же, находясь в штабе Южного военного, Владимир Путин - с учётом разницы во времени, а Новый год вот-вот должен был наступить на Камчатке, - поздравил россиян с наступающим 2023-м, обратившись к ним со своим традиционным новогодним выступлением.

То есть, было предельно ясно - кто в это время стоял рядом с президентом.

Тем не менее, в субботу, 1 января, мы еще раз решили спросить об этом у пресс-секретаря главы государства…

- Это были награжденные, - сообщил Песков. - То есть, все, кому президент до этого вручил ордена.

Впрочем, чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на видеокадры церемонии награждения, которые ещё 31 декабря распространила пресс-служба президента.