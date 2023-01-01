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1 января 2023 13:56

В Кремле ответили, кто стоял за спиной Путина во время новогодней речи

Песков заявил, что за спиной Путина во время новогодней речи стояли ранее награжденные им военные
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Президент России записал обращение на фоне награжденных военнослужащих.

Президент России записал обращение на фоне награжденных военнослужащих.

Фото: Кадр видео

31 декабря Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом в окружении военных.

У некоторых особо подозрительных активистов соцсетей появились «подозрения»: уж не офицеры ли ФСО стоят за спиной у Верховного Главнокомандующего, пока он обращается к участникам военной спецоперации?

Напомню, как мы уже сообщали, в последний день уходящего года, а, точнее, утром, Владимир Путин побывал в штабе Южного военного округа. Там он пообщался с командующими и так же вручил боевые знамена новым воинским формированиям.

В частности, Первому Донецкому, Второму гвардейскому Луганско-Северодонецкому армейскому корпусу, а так же Донецкому высшему общевойсковому командному училищу.

Как известно, боевые знамена всегда были воинскими святынями, символами чести, доблести, отваги и славы русских воинов.

Кроме того, президент вручил государственные награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Золотую Звезду Героя Российской Федерации получил гвардии ефрейтор Тимофей Матвеев, механик-водитель танка отдельного танкового батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Там же, находясь в штабе Южного военного, Владимир Путин - с учётом разницы во времени, а Новый год вот-вот должен был наступить на Камчатке, - поздравил россиян с наступающим 2023-м, обратившись к ним со своим традиционным новогодним выступлением.

То есть, было предельно ясно - кто в это время стоял рядом с президентом.

Тем не менее, в субботу, 1 января, мы еще раз решили спросить об этом у пресс-секретаря главы государства…

- Это были награжденные, - сообщил Песков. - То есть, все, кому президент до этого вручил ордена.

Впрочем, чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на видеокадры церемонии награждения, которые ещё 31 декабря распространила пресс-служба президента.

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