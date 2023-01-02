«Разгорятся активные боевые действия, которые перейдут в переговоры»: астролог рассказала о развитии и окончании спецоперации на Украине

Что готовят россиянам звезды в 2023 году? Фото: Shutterstock

Татьяна Лукашевич – единственный астролог, еще в начале декабря 2019 года точно предсказавшая пандемию коронавируса, падение биржевых индексов, цены барреля нефти, ослабление национальных валют зимой и весной 2020 года.

COVID-19 стал «проверкой на вшивость» наших титулованных, знаменитых, распиаренных звездочетов, оракулов, провидцев, пифий, ясновидцев обеих полов, некогда «предвидевших» (задним числом!) развал СССР, Чернобыль, американскую трагедию 11 сентября и прочие события мирового масштаба. Коронавирус все они прошляпили. И только Татьяна спасла реноме российской, да и мировой астрологии своим суровым астропрогнозом-2020 «Кризису быть!»

Астролог Татьяна Лукашевич Фото: Личный архив

- Татьяна, что принесет нам наступивший год Кролика?

- После долгого анализа тенденций на 2023 год я пришла к выводу, что это не совсем год Кролика.

- А что же?

- Скорее, год пушистого зверька, похожего на лису, только белого.

- Намек понял. Песец! Грустно…

- Мы являемся свидетелями глобальных событий, которые войдут в историю. Особенно это касается поколений, родившихся еще в СССР. Видимо, у наших душ был особый план родиться в тот момент для получения максимального кармического опыта.

- Конфуцию приписывают популярную в последние десятилетия фразу «Не дай вам бог жить в эпоху перемен!» Хотя древний китайский мудрец такого не говорил, но смысл очень точный. Хочется покоя, Татьяна!

- Не получится. Человечество стоит на пороге эры Водолея, уже вступившего в свои права. Эпохи, как мы знаем из истории, приходят и уходят независимо от наших желаний.

«То, что внизу, подобно тому, что наверху» – известный принцип древнего пророка Гермеса Трисмегиста незыблем и работает, как часы. Циклы планет приводят нашу земную жизнь к равновесию с небом, ведь в переводе с греческого «космос» обозначает мир, упорядоченность, порядок.

В 2020 году запустились три главных космических цикла - 13 лет, 20 и 33. И мы имеем то, что имеем. Сначала пандемию и всемирный локдаун, теперь специальную военную операцию России на Украине (СВО), мировой экономический кризис. Все вместе они неизбежно приведут к уходу старых элит и появлению новых лидеров.

В США, с большой вероятностью, Джо Байден уже весной покинет Белый дом. Вице-президенту Камале Харрис придется взвалить на свои хрупкие женские плечи тяжелую ношу ответственности за Америку и весь Запад.

- Ну да, 3 января республиканцы официально будут контролировать в Конгрессе Палату представителей. И наверняка запустят процедуру импичмента Байдена за провальную миграционную политику, хаотичное бегство армии из Афганистана, коррупционные связи его сына Хантера на Украине…Поводов много. Да и Альцгеймер, судя по телекадрам, все больше поражает президента США.

- Уйдет и Эрдоган. Причем, для него вижу риски покушения. На президентских выборах в Турции в июне больше шансов у Кемаля Кылычдароглу.

-Что скажете про Россию?

- У нас возможно обновление Правительства.

Что касается СВО, пик военной активности придется на январь, февраль, март. Завершающим аккордом может стать конец марта - начало апреля, когда ставки будут максимальными. После такого напряжения придет понимание, что фразу древне-римского политика, философа Цицерона «худой мир лучше доброй ссоры» необходимо воплощать в реальность и садиться за стол переговоров. Однако амбиции отложат результат на вторую половину года. Я очень надеюсь, что к декабрю СВО закончится и уже в 2024 году в Россию начнут возвращаться иностранные партнеры и инвестиции.

- Зеленский в новогоднем обращении объявил, однако, что Украина в 2023 году вернется в границы 1991 г, когда она объявила независимость. И Крым, дескать, вернется.

- По гороскопу Украины и ее нынешнего лидера в прежние границы незалежная уже не вернется. Что касается Крыма...

Космические циклы наступившего года возвращают нас в историю. 19 апреля 1783 г императрица Екатерина Великая подписала высочайший манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». Солнечное затмение 20 апреля поставит точку в двойственной ситуации по поводу международного признания Крыма. Крым останется русским. Я, кстати, сейчас разговариваю с вами, Евгений, по телефону из Крыма.

Так что все будет хорошо, несмотря на год Песца.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Татьяна Лукашевич – родилась в Москве, по образованию инженер-гидротехник. После окончания МИСИ работала в институте Гидропроект, занималась проектированием приливных электростанций. В далеком 1989-м пришла в астрологию, которая стала ее основной профессией. Автор книги «Твой лучший гороскоп», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда». На сайте KP.RU каждый месяц публикует гороскопы.