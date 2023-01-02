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Звезды2 января 2023 13:15

«Всегда терпеть не мог»: Станислав Садальский резко прошелся по Максиму Галкину, Меладзе, Вайкуле и ремейку «Иронии судьбы»

Популярный актер никогда не выбирает политкорректные выражения из ложной вежливости
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА

Звезда советских картин «Место встречи изменить нельзя», «О бедном гусаре замолвите слово...», «Небеса обетованные» и других Станислав Садальский за словом в карман не полезет. Что в соцсетях, что в интервью он всегда говорит то, что думает. Иногда даже слишком резко и прямо. За то его и ценит публика. В беседе с коллегой Вячеславом Манучаровым артист ответил на вопросы.

ПРО ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО

«Поверьте, я могу жить в любой стране мира. У меня есть грузинское гражданство, и я горжусь этим. Есть ВНЖ в Финляндии — там есть недвижимость, которую мне оставили родственники. Но мое пространство, моя жизнь, моя любовь — это Россия. Я могу жить в любой точке мира, но живу в России, потому что люблю ее»

ПРО МЕЛАДЗЕ

«Я когда летел в Грузию, увидел Меладзе — он меня. И вдруг он начал прятаться, чтобы не встретиться со мной. А я вообще-то всегда защищал российских грузин. И всегда с гордостью говорил, что я гражданин Грузии. И с тех времен, как он от меня закрывался салфеткой, чтобы не поздороваться, я начал презирать его. И сейчас тоже. Заработал миллиарды, популяризировал тут украинских артистов — это его дело. Чужие деньги не считаю, но как человека презираю»

ПРО МАКСИМА ГАЛКИНА*

«Я всегда Галкина* терпеть не мог, ты это знаешь. Не придуривайся. Давно тебе говорил. Поэтому теперь ругать не могу — его и так ругают все. Пугачеву понять могу, она — жена декабриста».

ПРО ЛАЙМУ ВАЙКУЛЕ

«Он вынуждена так говорить. Потому что живет в стране, в которой от нее этого ждут. Она говорила про пластинки, которые выходили на «Мелодии». Но и это не так. Кино — после водки — было той сферой, которая делала кассу. Никак не эстрада. Лайма немного не в курсе».

ПРО ПОДДЕРЖКУ СВО

«Почему поддержал? Унижают мой народ, унижают мой русский язык. Заставляют говорить на неродном. Поэтому, как бы они не прыгали, будут в проигрыше. Я вот отстраненно на это смотрю, телевизор не включаю. А украинцы смотрят. Зомбируются»

ПРО НОВУЮ «ИРОНИЮ СУДЬБЫ...»

«Сейчас — век непрофессионалов. Как сказала одна проститутка, все хотят побыстрее и задаром. А в это время в Щукинском театральном училище блестящие молодые ребята, студенты, играют «Бесприданницу». Удивительные артисты. Но берут [сниматься в кино] кавээнщиков. Кто это? Что это? Кривобокие, косые, кривые. Нагло говорят текст. Игры нет никакой. Намозолили глаза — вот их и взяли в кино»

* признан Минюстом РФ иноагентом

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