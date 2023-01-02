«Всегда терпеть не мог»: Станислав Садальский резко прошелся по Максиму Галкину, Меладзе, Вайкуле и ремейку «Иронии судьбы»

Звезда советских картин «Место встречи изменить нельзя», «О бедном гусаре замолвите слово...», «Небеса обетованные» и других Станислав Садальский за словом в карман не полезет. Что в соцсетях, что в интервью он всегда говорит то, что думает. Иногда даже слишком резко и прямо. За то его и ценит публика. В беседе с коллегой Вячеславом Манучаровым артист ответил на вопросы.

ПРО ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО

«Поверьте, я могу жить в любой стране мира. У меня есть грузинское гражданство, и я горжусь этим. Есть ВНЖ в Финляндии — там есть недвижимость, которую мне оставили родственники. Но мое пространство, моя жизнь, моя любовь — это Россия. Я могу жить в любой точке мира, но живу в России, потому что люблю ее»

ПРО МЕЛАДЗЕ

«Я когда летел в Грузию, увидел Меладзе — он меня. И вдруг он начал прятаться, чтобы не встретиться со мной. А я вообще-то всегда защищал российских грузин. И всегда с гордостью говорил, что я гражданин Грузии. И с тех времен, как он от меня закрывался салфеткой, чтобы не поздороваться, я начал презирать его. И сейчас тоже. Заработал миллиарды, популяризировал тут украинских артистов — это его дело. Чужие деньги не считаю, но как человека презираю»

ПРО МАКСИМА ГАЛКИНА*

«Я всегда Галкина* терпеть не мог, ты это знаешь. Не придуривайся. Давно тебе говорил. Поэтому теперь ругать не могу — его и так ругают все. Пугачеву понять могу, она — жена декабриста».

ПРО ЛАЙМУ ВАЙКУЛЕ

«Он вынуждена так говорить. Потому что живет в стране, в которой от нее этого ждут. Она говорила про пластинки, которые выходили на «Мелодии». Но и это не так. Кино — после водки — было той сферой, которая делала кассу. Никак не эстрада. Лайма немного не в курсе».

ПРО ПОДДЕРЖКУ СВО

«Почему поддержал? Унижают мой народ, унижают мой русский язык. Заставляют говорить на неродном. Поэтому, как бы они не прыгали, будут в проигрыше. Я вот отстраненно на это смотрю, телевизор не включаю. А украинцы смотрят. Зомбируются»

ПРО НОВУЮ «ИРОНИЮ СУДЬБЫ...»

«Сейчас — век непрофессионалов. Как сказала одна проститутка, все хотят побыстрее и задаром. А в это время в Щукинском театральном училище блестящие молодые ребята, студенты, играют «Бесприданницу». Удивительные артисты. Но берут [сниматься в кино] кавээнщиков. Кто это? Что это? Кривобокие, косые, кривые. Нагло говорят текст. Игры нет никакой. Намозолили глаза — вот их и взяли в кино»

* признан Минюстом РФ иноагентом