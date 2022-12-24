Дочь Эдиты Пьехи отвесила смачную оплеуху покинувшей Россию Лайме Вайкуле

Илона Броневицкая. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В соцсетях продолжают обсуждать слова латышской певицы Лаймы Вайкуле о том, что она «содержала весь Советский Союз, а Алла (Пугачева) содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет»…

68-летняя Лайма Вайкуле утверждает, что, получая 17 рублей за концерт, она собирала стадионы: «Посчитайте, сколько денег я принесла государству. За выпущенную «Мелодией» пластинку, которая разошлась по СССР тиражом в 20 миллионов экземпляров и продавалась по 2-3 рубля, я получила 137 рублей».

Её поддержала певица Мария Максакова. Да-да, сказала Максакова, Лайма Вайкуле «содержала Советский Союз». И вообще «Советский Союз ей должен не только невыплаченные гонорары, но гораздо больше».

А может вправду, не нефть, не золото, не ракеты, а наша эстрада кормила страну?

Мы позвонили народной артистке СССР Эдите Пьехе. В 50-70-е годы она собирала залы не меньше, чем Вайкуле и Пугачева в 80-90-е. Может быть, и она тоже «содержала» Советский Союз?

Эдите Станиславовне летом исполнилось 85 лет. Певица чувствует себя, как принято говорить, по возрасту. Вместо неё нам ответила её дочь Илона Броневицкая.

- Конечно, никто из артистов, певцов, музыкантов не мог содержать страну, тем более такую огромную как Советский Союз или Россия. Это абсурд! Эдита (Пьеха) так никогда бы не сказала, - говорит Броневицкая. - Да, в СССР львиная часть доходов уходила государству через «Ленконцерт», «Москонцерт», «Госконцерт», филармонию... Но эти организации обеспечивали артистов всем! Это был аналог продюсерских компаний. «Ленконцерт» покупал Эдите и её музыкантам лучшую импортную аппаратуру, оплачивал костюмы, проезд, проживание на гастролях. У Эдиты и у её оркестра были самые лучшие инструменты. Она одна из первых получила (бесплатно!) современную студийную аппаратуру с пультами, колонками... По сути у нее была автономная студия. И за всё платило государство. Многое чего было бесплатно: квартиры, образование, вся медицина... Сегодня этого нет.

- Лайма Вайкуле утверждает, что она получала 17 рублей за концерт. Но это же копейки, даже если государство пошило тебе лучшее концертное платье и подарило самый лучший микрофон…

- Лайма называет «голую» ставку. Насколько я помню, ставка была не 17, а 19 рублей. Но если в концерте два отделения, то и ставка удваивалась. Если это выездной концерт, гастроли, то еще раз удваивается. За мастерство – ещё… Были разные надбавки. Приведу такой пример: при ставке в 19 рублей Людмила Зыкина получала за один (!) гастрольный концерт 300 рублей.

Популярные певцы, к которым относились и Алла Пугачева, и Лайма Вайкуле зарабатывали приличные деньги. Хотя это не сегодняшние 100 тысяч евро за выступление, но все-таки советская система давала артистам достаточную финансовую свободу, они жили в достатке. Слова Лаймы Вайкуле про «содержала весь Советский Союз» я воспринимаю как обиду за свою подругу Аллу Пугачеву. Ну обиделись девушки друг за драга. Бывает…

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